Новий рекорд: старий 55-річний Ford пішов із молотка за ціною понад $600 000 (фото)
У США на аукціоні продали Ford Mustang 1970 року. За спортивне авто заплатили 627 000 доларів.
Про це повідомляється на сайті аукціону Mecum.
Спортивний Ford Mustang першого покоління був доволі масовим, тому вважається дешевою класикою. Утім, у лінійці були рідкісні заряджені версії – такі, як цей Boss 429.
Виготовлено лише 499 купе Ford Mustang Boss 429 1970 року. Свого часу це була найпотужніша і найдорожча версія моделі.
Ford Mustang Boss 429 – по суті, серійна версія гоночного авто з чемпіонату NASCAR. Для допуску до змагань потрібно було випустити лімітовану серію дорожніх авто.
Під капотом Ford Mustang Boss 429 встановили 7,0-літровий V8, який на папері розвивав 375 к. с., а в реальності – більше. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
Крім того, купе Ford Mustang Boss 429 отримало спортивну підвіску, передні дискові гальма та підсилювач керма, а на капоті встановили великий повітрозабірник.
Конкретно цей Ford Mustang Boss 429 вирізняється рідкісною комбінацією червоного кольору та білого інтер’єру (таких авто випустили лише 10). Спорткар продали за рекордною ціною, адже він пройшов повну реставрацію та має ідеальний вигляд.
До речі, на цьому ж аукціоні за ціною понад $700 000 продали рідкісний гоночний Pontiac 1963 року.
Також Фокус розповідав, що з молотка пішов культовий американський спорткар 80-х у новому стані.