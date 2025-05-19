Особливий 62-річний Pontiac пішов із молотка за ціною трьох Lamborghini (фото)
У США на аукціоні продали купе Pontiac Catalina 1963 року. За вінтажне спортивне авто заплатили шалену суму – 742 500 доларів.
Про це повідомляється на сайті аукціону Mecum.
Зазвичай Pontiac Catalina 60-х років не надто дорогі. Конкретно це авто пішло з молотка за ціною трьох Lamborghini Urus тому, що це надзвичайно рідкісна гоночна версія Super Duty Swiss Cheese.
Усього виготовили лише 14 купе Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese. Їх підготували спеціально для драгрейсингу і вони досить успішно виступали. Конкретно це авто перемогло у своєму класі в найпрестижнішому турнірі з драгрейсингу NHRA U.S. Nationals.
Для спринтерських перегонів Pontiac Catalina 1963 року суттєво доопрацювали. Для зниження маси в його рамі просвердлили 120 отворів і саме через ці дірки авто отримало прізвисько Swiss Cheese ("Швейцарський сир").
Капот, передні крила, вихлопну систему і бампери виготовили з легкого алюмінію. Також із салону прибрали частину шумоізоляції.Важливо
До того ж, потужність 6,9-літрового V8 збільшили із 405 до 505 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП. ¼ милі (402 м) з місця спорткар долав за 11,7 с.
Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese пройшов реставрацію в 2012 році та був гостем численних автошоу.
Між іншим, нещодавно на аукціон виставили культовий Pontiac 1970 року в новому стані. Авто оцінили в $350 000.
Також Фокус писав, що 100-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною суперкара.