Особливий 62-річний Pontiac пішов із молотка за ціною трьох Lamborghini (фото)

У США на аукціоні продали купе Pontiac Catalina 1963 року. За вінтажне спортивне авто заплатили шалену суму – 742 500 доларів.

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Про це повідомляється на сайті аукціону Mecum.

Зазвичай Pontiac Catalina 60-х років не надто дорогі. Конкретно це авто пішло з молотка за ціною трьох Lamborghini Urus тому, що це надзвичайно рідкісна гоночна версія Super Duty Swiss Cheese.

Авто успішно виступало в драгсейсингу Фото: Mecum

Усього виготовили лише 14 купе Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese. Їх підготували спеціально для драгрейсингу і вони досить успішно виступали. Конкретно це авто перемогло у своєму класі в найпрестижнішому турнірі з драгрейсингу NHRA U.S. Nationals.

Для спринтерських перегонів Pontiac Catalina 1963 року суттєво доопрацювали. Для зниження маси в його рамі просвердлили 120 отворів і саме через ці дірки авто отримало прізвисько Swiss Cheese ("Швейцарський сир").

Спорткар пройшов реставрацію Фото: Mecum

Капот, передні крила, вихлопну систему і бампери виготовили з легкого алюмінію. Також із салону прибрали частину шумоізоляції.

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До того ж, потужність 6,9-літрового V8 збільшили із 405 до 505 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП. ¼ милі (402 м) з місця спорткар долав за 11,7 с.

Потужність 6,9-літрового V8 збільшено до 505 сил Фото: Mecum

Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese пройшов реставрацію в 2012 році та був гостем численних автошоу.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили культовий Pontiac 1970 року в новому стані. Авто оцінили в $350 000.

Також Фокус писав, що 100-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною суперкара.