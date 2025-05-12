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Авто

Ексклюзив за $3,5 мільйона: на аукціон виставили найкращий Lamborghini (фото)

Lamborghini Miura SV, Lamborghini Miura, Lamborghini Miura 1971, суперкар Lamborghini
Фото: RM Sotheby's | Виготовлено лише 150 Lamborghini Miura SV

У Мілані на аукціоні продаватимуть купе Lamborghini Miura 1971 року. Раритетне авто вважають засновником класу суперкарів.

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Подробиці Lamborghini Miura розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura SV, суперкар Lamborghini Fullscreen
Авто офіційно назвали найкращим Lamborghini
Фото: RM Sotheby's

Цей Lamborghini Miura – одне із усього 150 купе, випущених у фінальній зарядженій версії SV. За нього планують отримати щонайменше 3,5 мільйона доларів.

Салон Lamborghini Miura, Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura SV, суперкар Lamborghini Fullscreen
Салон оздоблений синьою шкірою
Фото: RM Sotheby's

Суперкар Lamborghini Miura SV у різні роки зберігався у колекціях у США, Франції, Нідерландах та Португалії. У 2012 році авто пройшло реставрацію, а за чотири роки його офіційно визнали найкращим Lamborghini на автошоу Concorso Italiano.

Lamborghini V12, Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura SV, суперкар Lamborghini Fullscreen
Середньомоторний суперкар оснащений 385-сильним V12
Фото: RM Sotheby's
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Lamborghini Miura SV пофарбований у червоний та золотистий кольори, а його салон оздоблений блакитною шкірою. Комплектація включає кондиціонер, електросклопідіймачі та аудіосистема, також є набір фірмового багажу від Lamborghini.

Багажник Lamborghini Miura, Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura SV, суперкар Lamborghini Fullscreen
У комплекті з авто йде набір фірмового багажу
Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Miura SV був одним із найшвидших авто свого часу і його часто називають першим у світі суперкаром. Середньомоторне купе оснащене 3,9-літровим V12 потужністю 385 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 290 км/год.

До речі, нещодавно на аукціон виставили суперкар Lamborghini Countach 80-х у новому стані.

Також Фокус повідомляв, що продається найдорожчий BMW.