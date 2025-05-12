Эксклюзив за $3,5 миллиона: на аукцион выставили лучший Lamborghini (фото)

В Милане на аукционе будут продавать купе Lamborghini Miura 1971 года. Раритетное авто считают основателем класса суперкаров.

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Подробности Lamborghini Miura раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто официально назвали самым лучшим Lamborghini Фото: RM Sotheby's

Этот Lamborghini Miura — одно из всего 150 купе, выпущенных в финальной заряженной версии SV. За него планируют получить не менее 3,5 миллиона долларов.

Салон отделан синей кожей Фото: RM Sotheby's

Суперкар Lamborghini Miura SV в разные годы хранился в коллекциях в США, Франции, Нидерландах и Португалии. В 2012 году авто прошло реставрацию, а через четыре года его официально признали лучшим Lamborghini на автошоу Concorso Italiano.

Среднемоторный суперкар оснащен 385-сильным V12, который оснащен 385-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

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Lamborghini Miura SV окрашен в красный и золотистый цвета, а его салон отделан голубой кожей. Комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники и аудиосистема, также есть набор фирменного багажа от Lamborghini.

В комплекте с авто идет набор фирменного багажа Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Miura SV был одним из самых быстрых авто своего времени и его часто называют первым в мире суперкаром. Среднемоторное купе оснащено 3,9-литровым V12 мощностью 385 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 290 км/ч.

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