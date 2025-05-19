Особенный 62-летний Pontiac ушел с молотка по цене трех Lamborghini (фото)
В США на аукционе продали купе Pontiac Catalina 1963 года. За винтажное спортивное авто заплатили бешеную сумму — 742 500 долларов.
Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.
Обычно Pontiac Catalina 60-х годов не слишком дорогие. Конкретно это авто ушло с молотка по цене трех Lamborghini Urus потому, что это чрезвычайно редкая гоночная версия Super Duty Swiss Cheese.
Всего изготовили всего 14 купе Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese. Их подготовили специально для драгрейсинга и они довольно успешно выступали. Конкретно это авто победило в своем классе в самом престижном турнире по драгрейсингу NHRA U.S. Nationals.
Для спринтерских гонок Pontiac Catalina 1963 года существенно доработали. Для снижения массы в его раме просверлили 120 отверстий и именно из-за этих дыр авто получило прозвище Swiss Cheese ("Швейцарский сыр").
Капот, передние крылья, выхлопную систему и бамперы изготовили из легкого алюминия. Также из салона убрали часть шумоизоляции.Важно
К тому же, мощность 6,9-литрового V8 увеличили с 405 до 505 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП. ¼ мили (402 м) с места спорткар преодолевал за 11,7 с.
Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese прошел реставрацию в 2012 году и был гостем многочисленных автошоу.
Между прочим, недавно на аукцион выставили культовый Pontiac 1970 года в новом состоянии. Авто оценили в $350 000.
Также Фокус писал, что 100-летний мотоцикл ушел с молотка по цене суперкара.