Особенный 62-летний Pontiac ушел с молотка по цене трех Lamborghini (фото)

В США на аукционе продали купе Pontiac Catalina 1963 года. За винтажное спортивное авто заплатили бешеную сумму — 742 500 долларов.

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Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.

Обычно Pontiac Catalina 60-х годов не слишком дорогие. Конкретно это авто ушло с молотка по цене трех Lamborghini Urus потому, что это чрезвычайно редкая гоночная версия Super Duty Swiss Cheese.

Авто успешно выступало в драгсейсинге Фото: Mecum

Всего изготовили всего 14 купе Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese. Их подготовили специально для драгрейсинга и они довольно успешно выступали. Конкретно это авто победило в своем классе в самом престижном турнире по драгрейсингу NHRA U.S. Nationals.

Для спринтерских гонок Pontiac Catalina 1963 года существенно доработали. Для снижения массы в его раме просверлили 120 отверстий и именно из-за этих дыр авто получило прозвище Swiss Cheese ("Швейцарский сыр").

Спорткар прошел реставрацию Фото: Mecum

Капот, передние крылья, выхлопную систему и бамперы изготовили из легкого алюминия. Также из салона убрали часть шумоизоляции.

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К тому же, мощность 6,9-литрового V8 увеличили с 405 до 505 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП. ¼ мили (402 м) с места спорткар преодолевал за 11,7 с.

Мощность 6,9-литрового V8 увеличена до 505 сил Фото: Mecum

Pontiac Catalina Super Duty Swiss Cheese прошел реставрацию в 2012 году и был гостем многочисленных автошоу.

Между прочим, недавно на аукцион выставили культовый Pontiac 1970 года в новом состоянии. Авто оценили в $350 000.

Также Фокус писал, что 100-летний мотоцикл ушел с молотка по цене суперкара.