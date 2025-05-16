Не їздив 43 роки: виявлено занедбаний американський суперкар за $7 мільйонів (відео)

У США знайшли покинутий суперкар Ford GT40 1966 року. Ексклюзивна колекційна модель за $7 мільйонів понад 40 років простояла в гаражі.

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Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Hagerty.

Цей Ford GT40 – одна з найдорожчих "гаражних знахідок" в історії. Суперкар не експлуатувався з 1982 року.

Нинішній власник, який придбав Ford GT40 у 2024 році, розповів, що до нього автомобілем володіли ще три особи. Машину кілька разів перефарбовували, а в 70-х попередній власник частенько виїжджав на ньому на гоночні треки.

Салон Ford GT40 чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

Утім, через проблеми зі здоров’ям американець із 1982 року перестав сідати за кермо екстремального авто. Суперкар Ford GT40 був частиною великої колекції машин і припадав пилом у гаражі. Лише після його смерті торік купе змінило власника і тепер очікує на реставрацію.

Ford GT40 1966 покритий шаром пилу, а його лакофарбове покриття місцями пошкоджене. Шкіряний салон зберігся краще, проте і його варто відновити. Частину деталей зняли з авто і запакували в коробки.

Суперкар оснащений 4,7-літровим 306-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Ford GT40 дуже цінується колекціонерами. Нещодавно одне таке авто продали на аукціоні за 7 мільйонів доларів. Це перший американський суперкар і найдорожча модель марки.

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Звісно, більше відомі і дорожчі гоночні версії Ford GT40, які чотири рази вигравали 24-годинні перегони в Ле-Мані. Їх дорожня версія значно рідша – таких купе виготовили лише 31.

Ford GT40 у наші дні коштує 7 мільйонів доларів Фото: скриншот / YouTube

Середньомоторний суперкар Ford GT40 у дорожньому виконанні оснащений 4,7-літровим V8 потужністю 306 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,1 с і розвинути 257 км/год.

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