Не їздив 43 роки: виявлено занедбаний американський суперкар за $7 мільйонів (відео)
У США знайшли покинутий суперкар Ford GT40 1966 року. Ексклюзивна колекційна модель за $7 мільйонів понад 40 років простояла в гаражі.
Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Hagerty.
Цей Ford GT40 – одна з найдорожчих "гаражних знахідок" в історії. Суперкар не експлуатувався з 1982 року.
Нинішній власник, який придбав Ford GT40 у 2024 році, розповів, що до нього автомобілем володіли ще три особи. Машину кілька разів перефарбовували, а в 70-х попередній власник частенько виїжджав на ньому на гоночні треки.
Утім, через проблеми зі здоров’ям американець із 1982 року перестав сідати за кермо екстремального авто. Суперкар Ford GT40 був частиною великої колекції машин і припадав пилом у гаражі. Лише після його смерті торік купе змінило власника і тепер очікує на реставрацію.
Ford GT40 1966 покритий шаром пилу, а його лакофарбове покриття місцями пошкоджене. Шкіряний салон зберігся краще, проте і його варто відновити. Частину деталей зняли з авто і запакували в коробки.
Ford GT40 дуже цінується колекціонерами. Нещодавно одне таке авто продали на аукціоні за 7 мільйонів доларів. Це перший американський суперкар і найдорожча модель марки.Важливо
Звісно, більше відомі і дорожчі гоночні версії Ford GT40, які чотири рази вигравали 24-годинні перегони в Ле-Мані. Їх дорожня версія значно рідша – таких купе виготовили лише 31.
Середньомоторний суперкар Ford GT40 у дорожньому виконанні оснащений 4,7-літровим V8 потужністю 306 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,1 с і розвинути 257 км/год.
Раніше Фокус розповідав про Ford Mustang Shelby GT500 1967 року за $300 000, який понад 30 років простояв у гаражі.
Також ми писали, що в старому гаражі виявлено культовий спорткар 60-х за мільйон доларів.