Дружина забороняла їздити: пенсіонер 30 років тримав у гаражі раритетний спорткар (відео)

У США виявили занедбане купе Dodge Charger 1968 року. Культовий спорткар простояв останні три десятиліття в гаражі.

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Спортивний Dodge Charger R/T другого покоління зареєстровано у штаті Нью-Йорк. Примітно, що в авто є власник – 96-річний Пітер.

Пітер розповів, що не експлуатував машину, бо його дружина не любила занадто гучний спорткар із потужним V8 і не дозволяла на ньому їздити. Із часом авто вийшло з ладу від тривалого простою.

Авто покрилося товстим шаром пилу Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger 1968 року був покритий товстим шаром пилу та бруду, проте коли його відмили, то виявилося, що кузов та салон непогано збереглися.

Спорткар відвезли на СТО і виявилося, що його гальма не працюють, а двигун не заводиться, проте запалювання вмикається і, приміром, склоочисники справні.

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Над Dodge Charger працювали впродовж тижня — замінили свічі запалювання, гумові прокладки та низку інших деталей. Також повністю "перебрали" гальмівну систему.

Спорткар потребував чистки, проте загалом непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Тепер купе Dodge Charger R/T заводиться і їздить. Пітер усе ж вирішив експлуатувати його.

Цей автомобіль є цінною колекційною моделлю. Dodge Charger R/T оснащений величезним 7,2-літровим V8 із трьома карбюраторами, який розвиває 385 к. с. Із 3-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,9 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

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