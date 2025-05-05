Дружина забороняла їздити: пенсіонер 30 років тримав у гаражі раритетний спорткар (відео)
У США виявили занедбане купе Dodge Charger 1968 року. Культовий спорткар простояв останні три десятиліття в гаражі.
Про Dodge Charger розповіли у відео на Youtube-каналі AMMO NYC.
Спортивний Dodge Charger R/T другого покоління зареєстровано у штаті Нью-Йорк. Примітно, що в авто є власник – 96-річний Пітер.
Пітер розповів, що не експлуатував машину, бо його дружина не любила занадто гучний спорткар із потужним V8 і не дозволяла на ньому їздити. Із часом авто вийшло з ладу від тривалого простою.
Dodge Charger 1968 року був покритий товстим шаром пилу та бруду, проте коли його відмили, то виявилося, що кузов та салон непогано збереглися.
Спорткар відвезли на СТО і виявилося, що його гальма не працюють, а двигун не заводиться, проте запалювання вмикається і, приміром, склоочисники справні.
Над Dodge Charger працювали впродовж тижня — замінили свічі запалювання, гумові прокладки та низку інших деталей. Також повністю "перебрали" гальмівну систему.
Тепер купе Dodge Charger R/T заводиться і їздить. Пітер усе ж вирішив експлуатувати його.
Цей автомобіль є цінною колекційною моделлю. Dodge Charger R/T оснащений величезним 7,2-літровим V8 із трьома карбюраторами, який розвиває 385 к. с. Із 3-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,9 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
Раніше Фокус розповідав про раритетний спорткар Shelby Cobra за мільйон доларів, який понад 40 років стояв у гаражі.
Також ми писали про величезну покинуту колекцію ретроавто.