Раритети просто неба: виявлено велику секретну колекцію ретроавто (відео)
У США знайшли велику колекцію ретроавто на території старого маєтку. Вартість деяких машин перевищує 300 000 доларів.
Про колекцію старовинних автомобілів розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.
Старовинні авто зібрала родина колекціонерів зі штату Міссурі. Переважна більшість із них – моделі концерну Chrysler 60-х та 70-х років.Важливо
Найцінніші екземпляри колекції зберігаються у гаражі. Там можна помітити одразу два купе Plymouth Barracuda Hemi 1970 року. Таких 425-сильних спорткарів виготовили лише 652 і зараз їх вартість перевищує $300 000.
Такий же двигун встановлено і на Plymouth GTX 1968 року. Він є ще більш рідкісним – випустили тільки 461 цих авто. Купе пройшло реставрацію та брало участь в автошоу. Крім того, в гаражі зберігаються Dodge Charger 1968 року та Challenger 1970-го.
Надворі стоять менш цінні автомобілі і їх стан залишає бажати кращого – вони покриті іржею, а їх фарба облущилася. Утім, і серед них є раритетні моделі – такі, як кабріолет Dodge Polara 1968 року. Також можна побачити Dodge Coronet і Dart, Plymouth Duster та Fury різних років випуску. Є в колекції і старовинні пікапи Dodge.
Раніше Фокус повідомляв, що виявлено зниклий суперкар Ferrari Майкла Джордана.
Також ми розповідали про покинуту колекцію ретроавто у Великій Британії.