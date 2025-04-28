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Авто

Раритети просто неба: виявлено велику секретну колекцію ретроавто (відео)

старовинні авто, колекція авто, Dodge Charger, Dodge Challenger, Plymouth Barracuda
Фото: скриншот / YouTube | У колекції зібрано десятки старовинних авто

У США знайшли велику колекцію ретроавто на території старого маєтку. Вартість деяких машин перевищує 300 000 доларів.

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Про колекцію старовинних автомобілів розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Старовинні авто зібрала родина колекціонерів зі штату Міссурі. Переважна більшість із них – моделі концерну Chrysler 60-х та 70-х років.

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Найцінніші екземпляри колекції зберігаються у гаражі. Там можна помітити одразу два купе Plymouth Barracuda Hemi 1970 року. Таких 425-сильних спорткарів виготовили лише 652 і зараз їх вартість перевищує $300 000.

Plymouth Barracuda Hemi Fullscreen
У колекції є одразу два Plymouth Barracuda Hemi 1970 року
Plymouth GTX Fullscreen
Plymouth GTX Hemi
Dodge Coronet Fullscreen
Dodge Coronet
Dodge Challenger Fullscreen
Dodge Challenger
Plymouth Barracuda Hemi
Plymouth GTX
Dodge Coronet
Dodge Challenger

Такий же двигун встановлено і на Plymouth GTX 1968 року. Він є ще більш рідкісним – випустили тільки 461 цих авто. Купе пройшло реставрацію та брало участь в автошоу. Крім того, в гаражі зберігаються Dodge Charger 1968 року та Challenger 1970-го.

Надворі стоять менш цінні автомобілі і їх стан залишає бажати кращого – вони покриті іржею, а їх фарба облущилася. Утім, і серед них є раритетні моделі – такі, як кабріолет Dodge Polara 1968 року. Також можна побачити Dodge Coronet і Dart, Plymouth Duster та Fury різних років випуску. Є в колекції і старовинні пікапи Dodge.

Раніше Фокус повідомляв, що виявлено зниклий суперкар Ferrari Майкла Джордана.

Також ми розповідали про покинуту колекцію ретроавто у Великій Британії.