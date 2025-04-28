Раритети просто неба: виявлено велику секретну колекцію ретроавто (відео)

У США знайшли велику колекцію ретроавто на території старого маєтку. Вартість деяких машин перевищує 300 000 доларів.

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Старовинні авто зібрала родина колекціонерів зі штату Міссурі. Переважна більшість із них – моделі концерну Chrysler 60-х та 70-х років.

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Найцінніші екземпляри колекції зберігаються у гаражі. Там можна помітити одразу два купе Plymouth Barracuda Hemi 1970 року. Таких 425-сильних спорткарів виготовили лише 652 і зараз їх вартість перевищує $300 000.

У колекції є одразу два Plymouth Barracuda Hemi 1970 року Plymouth GTX Hemi Dodge Coronet Dodge Challenger

Такий же двигун встановлено і на Plymouth GTX 1968 року. Він є ще більш рідкісним – випустили тільки 461 цих авто. Купе пройшло реставрацію та брало участь в автошоу. Крім того, в гаражі зберігаються Dodge Charger 1968 року та Challenger 1970-го.

Надворі стоять менш цінні автомобілі і їх стан залишає бажати кращого – вони покриті іржею, а їх фарба облущилася. Утім, і серед них є раритетні моделі – такі, як кабріолет Dodge Polara 1968 року. Також можна побачити Dodge Coronet і Dart, Plymouth Duster та Fury різних років випуску. Є в колекції і старовинні пікапи Dodge.

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