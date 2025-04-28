Раритеты под открытым небом: обнаружена большая секретная коллекция ретроавто (видео)

В США нашли большую коллекцию ретроавто на территории старого поместья. Стоимость некоторых машин превышает 300 000 долларов.

Related video

О коллекции старинных автомобилей рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Старинные авто собрала семья коллекционеров из штата Миссури. Подавляющее большинство из них — модели концерна Chrysler 60-х и 70-х годов.

Важно

Дешевые раритеты: коллекцию Chevrolet Corvette продают по цене Toyota Camry (фото)

Самые ценные экземпляры коллекции хранятся в гараже. Там можно заметить сразу два купе Plymouth Barracuda Hemi 1970 года. Таких 425-сильных спорткаров изготовили всего 652 и сейчас их стоимость превышает $300 000.

В коллекции есть сразу два Plymouth Barracuda Hemi 1970 года Plymouth GTX Hemi Додж Коронет Додж Челленджер

Такой же двигатель установлен и на Plymouth GTX 1968 года. Он является еще более редким — выпустили только 461 этих авто. Купе прошло реставрацию и участвовало в автошоу. Кроме того, в гараже хранятся Dodge Charger 1968 года и Challenger 1970-го.

На улице стоят менее ценные автомобили и их состояние оставляет желать лучшего — они покрыты ржавчиной, а их краска облущилась. Впрочем, и среди них есть раритетные модели — такие, как кабриолет Dodge Polara 1968 года. Также можно увидеть Dodge Coronet и Dart, Plymouth Duster и Fury разных годов выпуска. Есть в коллекции и старинные пикапы Dodge.

Ранее Фокус сообщал, что обнаружен пропавший суперкар Ferrari Майкла Джордана.

Также мы рассказывали о заброшенной коллекции ретроавто в Великобритании.