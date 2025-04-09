Ржавые раритеты: в разрушеном имении обнаружили заброшенную коллекцию ретроавто (видео)

В Великобритании нашли заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Машины не одно десятилетие ржавеют на территории заброшенного поместья.

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Об интересной находке рассказали в видео на Youtube-канале Abandoned Places Hidden Spaces.

В коллекции собрано более десятка машин британского производства. Точное местоположение поместья не раскрывают, чтобы автомобили не похитили и не повредили. Удалось установить, что они стоят заброшенными примерно 30-40 лет.

Lagonda 2,6 Litre Фото: скриншот / YouTube

Состояние большинства ретроавто оставляет желать лучшего. Они покрылись ржавчиной, а некоторые машины частично разобраны. Одни автомобили стоят под открытым небом, другие — в гараже, который частично завалился.

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Их выпустили всего 41: на свалке нашли раритетный Bentley 60-х (видео)

В коллекции хватает раритетов. К примеру, можно увидеть спорткар Daimler SP250 1959 года: изготовлено всего 2654 таких кабриолета со 140-сильным V8.

Triumph GT6 Фото: скриншот / YouTube

На улице ржавеет седан Lagonda 2,6 Litre конца 40-х с двигателем, который устанавливался на спорткары Aston Martin. Кроме того, можно идентифицировать седан Rover P5, роскошный Rolls-Royce Silver Wraith и спортивный Triumph GT6.

Rolls-Royce Silver Wraith Фото: скриншот / YouTube

Есть и довольно массовые модели вроде Sunbeam Rapier или Riley 2,6 60-х годов. А еще во дворе хранится бронеавтомобиль Daimler Ferret, который даже сейчас используется в ВСУ.

Ранее Фокус рассказывал, что в старом гараже обнаружили раллийный Land Rover.

Также мы писали о заброшенном автосалоне с новенькими Volkswagen.