Іржаві раритети: у розваленому маєтку виявили покинуту колекцію ретроавто (відео)

У Великій Британії знайшли занедбану колекцію старовинних автомобілів. Машини не одне десятиліття іржавіють на території покинутого маєтку.

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Про цікаву знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Abandoned Places Hidden Spaces.

У колекції зібрано понад десяток машин британського виробництва. Точне місце розташування маєтку не розкривають, аби автомобілі не викрали і не пошкодили. Вдалося встановити, що вони стоять покинутими приблизно 30-40 років.

Lagonda 2,6 Litre Фото: скриншот / YouTube

Стан більшості ретроавто залишає бажати кращого. Вони покрилися іржаю, а деякі машини частково розібрані. Одні автомобілі стоять просто неба, інші – в гаражі, який частково завалився.

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У колекції вистачає раритетів. Приміром, можна побачити спорткар Daimler SP250 1959 року: виготовлено лише 2654 таких кабріолети зі 140-сильним V8.

Triumph GT6 Фото: скриншот / YouTube

Надворі іржавіє седан Lagonda 2,6 Litre кінця 40-х із двигуном, який встановлювали на спорткари Aston Martin. Крім того, можна ідентифікувати седан Rover P5, розкішний Rolls-Royce Silver Wraith і спортивний Triumph GT6.

Rolls-Royce Silver Wraith Фото: скриншот / YouTube

Є і доволі масові моделі на кшталт Sunbeam Rapier чи Riley 2,6 60-х років. А ще у дворі зберігається бронеавтомобіль Daimler Ferret, який навіть зараз використовується у ЗСУ.

Раніше Фокус розповідав, що у старому гаражі виявили ралійний Land Rover.

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