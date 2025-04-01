У старому гаражі виявили знаменитий гоночний позашляховик 90-х (фото)

У Малайзії виявили покинутий Land Rover Defender 1992 року. Позашляховик брав участь у знаменитих перегонах Camel Trophy.

Related video

Про цікаву знахідку розповіли на сайті Iconic Auctioneers.

Позашляховик не експлуатувався кілька років Фото: Iconic Auctioneers

Історія Land Rover Defender доволі цікава. У 1993 році в Малайзії проходили позашляхові змагання Camel Trophy. Як відомо, в них брали участь лише Land Rover.

Конкретно цей позашляховик Land Rover Defender 110 використовували в якості медичного авто. Його оснастили каркасом безпеки, лебідкою та шноркелем. Під капотом встановлено 2,5-літровий турбодизель потужністю 109 к. с.

Позашляховик непогано зберігся Фото: Iconic Auctioneers

Після Camel Trophy Land Rover Defender продали інженеру з малазійського міста Сабах. На той час його пробіг становив усього 3000 км.

Важливо

У покинутому автосалоні виявили класичні Volkswagen у новому стані (відео)

Позашляховик активно експлуатували і проїхали на ньому 180 тис. км. Утім, із 2022 року Land Rover Defender поставили в гараж. Про нього дбали, тому автомобіль добре зберігся, хоча він частково розібраний і певний ремонт йому все ж потрібен.

Під капотом встановлено 2,5-літровий турбодизель Фото: Iconic Auctioneers

Land Rover Defender 110 викупили у власника, перевезли до Великої Британії та продали на аукціоні. За нього отримали 34 875 фунтів стерлінгів ($45 000).

До речі, на український ринок вийшов найшвидший Land Rover Defender на 635 сил.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили Land Rover Defender короля Чарльза ІІІ.