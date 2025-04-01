В старом гараже обнаружили знаменитый гоночный внедорожник 90-х (фото)
В Малайзии обнаружили заброшенный Land Rover Defender 1992 года. Внедорожник участвовал в знаменитых гонках Camel Trophy.
Об интересной находке рассказали на сайте Iconic Auctioneers.
История Land Rover Defender довольно интересная. В 1993 году в Малайзии проходили внедорожные соревнования Camel Trophy. Как известно, в них участвовали только Land Rover.
Именно этот внедорожник Land Rover Defender 110 использовали в качестве медицинского авто. Его оснастили каркасом безопасности, лебедкой и шноркелем. Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель мощностью 109 л. с.
После Camel Trophy Land Rover Defender продали инженеру из малазийского города Сабах. На то время его пробег составлял всего 3000 км.Важно
Внедорожник активно эксплуатировали и проехали на нем 180 тыс. км. Впрочем, с 2022 года Land Rover Defender поставили в гараж. О нем заботились, поэтому автомобиль хорошо сохранился, хотя он частично разобран и определенный ремонт ему все же нужен.
Land Rover Defender 110 выкупили у владельца, перевезли в Великобританию и продали на аукционе. За него получили 34 875 фунтов стерлингов ($45 000).
Кстати, на украинский рынок вышел самый быстрый Land Rover Defender на 635 сил.
Также Фокус писал, что на аукцион выставили Land Rover Defender короля Чарльза ІІІ.