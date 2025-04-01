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Авто

В старом гараже обнаружили знаменитый гоночный внедорожник 90-х (фото)

Land Rover Defender 110, Land Rover Defender, Land Rover, Land Rover Defender 1992 г.
Фото: Iconic Auctioneers | Land Rover Defender 110 участвовал в соревнованиях Camel Trophy

В Малайзии обнаружили заброшенный Land Rover Defender 1992 года. Внедорожник участвовал в знаменитых гонках Camel Trophy.

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Об интересной находке рассказали на сайте Iconic Auctioneers.

Land Rover Defender, Land Rover Defender 110, Land Rover, Land Rover Defender 1992 Fullscreen
Внедорожник не эксплуатировался несколько лет
Фото: Iconic Auctioneers

История Land Rover Defender довольно интересная. В 1993 году в Малайзии проходили внедорожные соревнования Camel Trophy. Как известно, в них участвовали только Land Rover.

Именно этот внедорожник Land Rover Defender 110 использовали в качестве медицинского авто. Его оснастили каркасом безопасности, лебедкой и шноркелем. Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель мощностью 109 л. с.

Салон Land Rover Defender, Land Rover Defender 110, Land Rover, Land Rover Defender 1992 г. Fullscreen
Внедорожник неплохо сохранился
Фото: Iconic Auctioneers

После Camel Trophy Land Rover Defender продали инженеру из малазийского города Сабах. На то время его пробег составлял всего 3000 км.

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Внедорожник активно эксплуатировали и проехали на нем 180 тыс. км. Впрочем, с 2022 года Land Rover Defender поставили в гараж. О нем заботились, поэтому автомобиль хорошо сохранился, хотя он частично разобран и определенный ремонт ему все же нужен.

мотор Land Rover Defender, Land Rover Defender 110, Land Rover, Land Rover Defender 1992 г. Fullscreen
Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель
Фото: Iconic Auctioneers

Land Rover Defender 110 выкупили у владельца, перевезли в Великобританию и продали на аукционе. За него получили 34 875 фунтов стерлингов ($45 000).

Кстати, на украинский рынок вышел самый быстрый Land Rover Defender на 635 сил.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили Land Rover Defender короля Чарльза ІІІ.