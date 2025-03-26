В заброшенном автосалоне обнаружили классические Volkswagen в новом состоянии (видео)

После закрытия автосалона Volkswagen его владелец не вывез машины, а продолжил заботиться о них. Винтажные автомобили хорошо сохранились, а некоторые из них вообще не эксплуатировались.

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В Бразилии спасли коллекцию винтажных Volkswagen. Классические машины годами пылились в закрытом автосалоне. Их показал в видео блогер Андерсон Дик.

Автомобили собрал дилер Volkswagen из бразильского города Эстрела Отмар Вальтер Эссиг. Его автосалон работал с 1969 года, однако из-за падения продаж Volkswagen отозвал лицензию и в 2004 году он закрылся.

Лимитированный Volkswagen Beetle Fusca 1986 года Фото: скриншот/YouTube

Впрочем, даже после прекращения работы автосалона его владелец регулярно приходил и поддерживал помещение и машины в хорошем состоянии. Для него это стало хобби.

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После смерти Отмара Вальтера Эссига автосалон пришел в упадок. Осталось семь Volkswagen, которые пылились до недавнего времени. Теперь автомобили выкупил коллекционер из США, который приведет эти капсулы времени в порядок.

Volkswagen SP2 1975 года Фото: скриншот/YouTube

Подавляющее большинство авто — Volkswagen Beetle разных годов выпуска. Их всего четыре, причем три машины никогда не ставились на учет. Среди них есть редкие лимитированные версии Volkswagen Beetle Fusca 1986 года и Serie Ouro 1996 года, пробег которых составляет всего 10 км.

Volkswagen T2 Фото: скриншот/YouTube

Не регистрировали и универсал Volkswagen Santana Quantum 1996 года с пробегом 22 км. Также в коллекции есть раритетное спортивное купе Volkswagen SP2 1975 года на базе "Жука" и грузовой Volkswagen T2, который был служебной машиной в автосалоне.

Между прочим, недавно обнаружили редкий внедорожник Volkswagen, который более полувека простоял заброшенным в гараже.

Также Фокус писал о брошенном на 25 лет коллекционном суперкаре Lamborghini за миллион долларов.