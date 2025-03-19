Редкий внедорожник Volkswagen простоял более полувека заброшенным в гараже (видео)
Volkswagen Type 181 Thing — редкая внедорожная модель на базе "Жука". Авто имеет заднемоторную компоновку и оснащено 1,6-литровым оппозитным двигателем.
В США обнаружили заброшенный Volkswagen Type 181 1971 года. Редкий внедорожник более полувека простоял в гараже. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.
Владелец рассказал, что этот Volkswagen Type 181 был одним из первых в Северной Америке. Модель начали продавать в США и Канаде с начала 70-х, однако дедушка владельца завез внедорожник из Германии раньше. Кстати, вместе с ним импортировали и Porsche 356, который также долгое время стоял в гараже.
Автомобиль никогда так и не поставили на учет в США и он сохранил немецкие номера. Нынешний владелец рассказал, что он впервые смог осмотреть Volkswagen совсем недавно, а его отец видел его только в детстве.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
Нет зрения — нет жилья: как хозяева киевских квартир придумали себе касту изгоев
В РФ показали кадры испытаний новой артиллерийской установки "Гиацинт-К" (видео)
Все решил один звонок: почему Венгрия согласилась продлить санкции против России
За полгода простоя Volkswagen Type 181 покрылся слоем грязи, а в его мягкой крыше сделали гнездо мыши. Двери авто не закрываются, однако его кузов не заржавел, а салон в хорошем состоянии. Пробег составляет 11 948 км, то есть это капсула времени.
Volkswagen Type 181, также известный как Thing — нетипичная внедорожная модель на базе VW Beetle. Она создавалась для вооруженных сил и использовалась в армиях нескольких стран НАТО. Гражданская модель была выведена на рынок с 1971 года.
Внедорожник Volkswagen Thing отличается необычным рубленым дизайном. У "Жука" он позаимствовал заднемоторную компоновку и 1,6-литровый оппозитный двигатель на 50 сил.
Кстати, недавно в старом поместье обнаружили заброшенные спорткары Ford 90-х стоимостью 100 000 долларов.
Также Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Volkswagen.
Читать также
Коллекционный Porsche 60-х за $100 000 простоял 58 лет заброшенным в гараже (видео)
Выразительный дизайн и 400 сил: раскрыты подробности новой Toyota Corolla 2026 (фото)
BYD выводит на рынок 1000-сильные электромобили по цене Toyota Camry (фото)
Поддельное американское авто ушло с молотка по цене нового Lamborghini (фото)