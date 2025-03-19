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Авто

Редкий внедорожник Volkswagen простоял более полувека заброшенным в гараже (видео)

Volkswagen Thing, Volkswagen Type 181, внедорожник Volkswagen
Фото: скриншот / YouTube | Volkswagen Thing стоял 50 лет в гараже

Volkswagen Type 181 Thing — редкая внедорожная модель на базе "Жука". Авто имеет заднемоторную компоновку и оснащено 1,6-литровым оппозитным двигателем.

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В США обнаружили заброшенный Volkswagen Type 181 1971 года. Редкий внедорожник более полувека простоял в гараже. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Владелец рассказал, что этот Volkswagen Type 181 был одним из первых в Северной Америке. Модель начали продавать в США и Канаде с начала 70-х, однако дедушка владельца завез внедорожник из Германии раньше. Кстати, вместе с ним импортировали и Porsche 356, который также долгое время стоял в гараже.

Volkswagen Type 181, Volkswagen Thing, внедорожник Volkswagen Fullscreen
Внедорожник отличается оригинальным дизайном
Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль никогда так и не поставили на учет в США и он сохранил немецкие номера. Нынешний владелец рассказал, что он впервые смог осмотреть Volkswagen совсем недавно, а его отец видел его только в детстве.

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За полгода простоя Volkswagen Type 181 покрылся слоем грязи, а в его мягкой крыше сделали гнездо мыши. Двери авто не закрываются, однако его кузов не заржавел, а салон в хорошем состоянии. Пробег составляет 11 948 км, то есть это капсула времени.

Volkswagen Type 181 1971, Volkswagen Thing, внедорожник Volkswagen Fullscreen
Авто создано на базе "Жука"
Фото: скриншот / YouTube

Volkswagen Type 181, также известный как Thing — нетипичная внедорожная модель на базе VW Beetle. Она создавалась для вооруженных сил и использовалась в армиях нескольких стран НАТО. Гражданская модель была выведена на рынок с 1971 года.

салон Volkswagen Type 181, Volkswagen Thing, внедорожник Volkswagen Fullscreen
Салон Volkswagen Type 181 в неплохом состоянии
Фото: скриншот / YouTube

Внедорожник Volkswagen Thing отличается необычным рубленым дизайном. У "Жука" он позаимствовал заднемоторную компоновку и 1,6-литровый оппозитный двигатель на 50 сил.

Кстати, недавно в старом поместье обнаружили заброшенные спорткары Ford 90-х стоимостью 100 000 долларов.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Volkswagen.

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