Контрабандный раритет: в Украине арестовали коллекционный Rolls-Royce 70-х (фото)

Rolls-Royce Silver Wraith II ввезли в Украину по поддельным документам, поэтому на него наложили арест. Изготовлено всего 2135 таких автомобилей.

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В Украине наложили арест на винтажный седан Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года. Роскошное авто завезли из-за границы незаконно. Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Детективы БЭБ в ходе досудебного расследования обнаружили схему нелегального ввоза автомобилей в Украину. С этой целью изготавливали поддельные сертификаты соответствия на авто и выводы экспертов.

Изготовлено всего 2135 Rolls-Royce Silver Wraith II Фото: БЭБ

Седан Rolls-Royce Silver Wraith II изъяли и постановлением Соломенского районного суда Киева на авто наложили арест. Теруправление БЭБ в Киевской области ведет досудебное расследование по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

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Rolls-Royce Silver Wraith II — довольно редкая модель, ведь всего с 1975 по 1980 год выпустили 2135 таких седанов. Впрочем, она относительно недорогая — стоит от 25 до 50 тысяч долларов.

Седан оснащен 190-сильным V8 Фото: БЭБ

Silver Wraith II — удлиненная версия седана Rolls-Royce Silver Shadow с более роскошным кожаным салоном и отдельным кондиционером для задних пассажиров. Авто оснащено 6,75-литровым 190-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее стало известно, что украинцы уже приобрели 13 роскошных электрокаров Rolls-Royce Spectre за $600 000.

Также Фокус писал, что в результате удара российского дрона сгорел музей авто под Киевом.