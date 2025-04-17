Дешевые раритеты: коллекцию Chevrolet Corvette продают по цене Toyota Camry (фото)

В США продают коллекцию редких классических Chevrolet Corvette. Все автомобили были брошены владельцами и найдены случайно.

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Состояние большинства авто оставляет желать лучшего Фото: Ebay

Продавец автомобилей рассказал, что он является риэлтором и довольно часто находил брошенные автомобили на территории домов и участков, которые он продавал.

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Коллекционный Chevrolet Corvette 70-х завелся после 14 лет простоя (видео)

Американец решил отобрать именно Chevrolet Corvette, ведь знал, что это ценная коллекционная модель. Заброшенные спорткары стояли в гаражах или даже под открытым небом.

Chevrolet Corvette 1972 года Фото: Ebay

Всего на продажу выставили семь Chevrolet Corvette 70-х и 80-х годов. Состояние большинства машин оставляет желать лучшего, поэтому за всю коллекцию на eBay просят всего 33 000 долларов — как за новую Toyota Camry.

Chevrolet Corvette 1973 года Фото: Ebay

На ходу пока только одно купе Chevrolet Corvette 1987 года. Некоторые машины частично разобраны, другие — начали реставрировать, но не завершили процесс восстановления до конца.

Chevrolet Corvette 1987 года способен передвигаться самостоятельно Фото: Ebay

В коллекции собрано сразу четыре Chevrolet Corvette 1971 года, причем один спорткар оснащен редким 7,4-литровым V8 мощностью 365 л. с., а другое авто имеет огромный 8,2-литровый мотор, построенный на заказ. Кроме того, есть авто 1972 и 1973 годов с 5,7-литровыми двигателями.

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