Старый 55-летний Chevrolet выставили на продажу за $500 000 (фото)

Изготовили всего 25 заряженных Chevrolet Corvette ZR1 1970 года. Спорткар с 370-сильным V8 способен разогнаться до сотни за 5,7 с и развить 225 км/ч.

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В США на аукцион Mecum выставили кабриолет Chevrolet Corvette 1970 года. За спорткар планируют получить до 500 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукциона.

Изготовили всего Chevrolet Corvette ZR1 Фото: Mecum

Chevrolet Corvette третьего поколения ценится коллекционерами, однако обычно в 10 раз дешевле. Дорогими являются лишь редкие версии модели.

Именно к подобным спорткарам относится и этот Chevrolet Corvette ZR1. Всего изготовили всего 25 таких авто и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Chevrolet Corvette прошел реставрацию Фото: Mecum

Chevrolet Corvette ZR1 — специальная заряженная версия модели. Спорткар оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 370 л.с. и 4-ступенчатой механической КПП.

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Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 225 км/ч. Кроме того, он получил спортивные выхлоп и подвеску, усиленную систему охлаждения и улучшенные тормоза.

Спорткар оснащен 370-сильным V8 Фото: Mecum

Конкретно этот спорткар Chevrolet Corvette ZR1 является самым первым в серии. Недавно кабриолет прошел реставрацию. На моторе оставил свой автограф создатель авто — известный конструктор Зора Аркус-Дантов.

Кстати, недавно на аукцион выставили самый дорогой Chevrolet Corvette за 7 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что в США обнаружили редкий спортивный пикап Chevrolet 90-х в новом состоянии.