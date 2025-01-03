Старый 55-летний Chevrolet выставили на продажу за $500 000 (фото)
Изготовили всего 25 заряженных Chevrolet Corvette ZR1 1970 года. Спорткар с 370-сильным V8 способен разогнаться до сотни за 5,7 с и развить 225 км/ч.
В США на аукцион Mecum выставили кабриолет Chevrolet Corvette 1970 года. За спорткар планируют получить до 500 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукциона.
Chevrolet Corvette третьего поколения ценится коллекционерами, однако обычно в 10 раз дешевле. Дорогими являются лишь редкие версии модели.
Именно к подобным спорткарам относится и этот Chevrolet Corvette ZR1. Всего изготовили всего 25 таких авто и сейчас они очень ценятся коллекционерами.
Chevrolet Corvette ZR1 — специальная заряженная версия модели. Спорткар оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 370 л.с. и 4-ступенчатой механической КПП.Важно
Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 225 км/ч. Кроме того, он получил спортивные выхлоп и подвеску, усиленную систему охлаждения и улучшенные тормоза.
Конкретно этот спорткар Chevrolet Corvette ZR1 является самым первым в серии. Недавно кабриолет прошел реставрацию. На моторе оставил свой автограф создатель авто — известный конструктор Зора Аркус-Дантов.
Кстати, недавно на аукцион выставили самый дорогой Chevrolet Corvette за 7 миллионов долларов.
Также Фокус писал, что в США обнаружили редкий спортивный пикап Chevrolet 90-х в новом состоянии.