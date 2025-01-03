Старий 55-річний Chevrolet виставили на продаж за $500 000 (фото)

Виготовили лише 25 заряджених Chevrolet Corvette ZR1 1970 року. Спорткар із 370-сильним V8 здатен розігнатися до сотні за 5,7 с і розвинути 225 км/год.

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У США на аукціон Mecum виставили кабріолет Chevrolet Corvette 1970 року. За спорткар планують отримати до 500 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Виготовили всього Chevrolet Corvette ZR1 Фото: Mecum

Chevrolet Corvette третього покоління цінується колекціонерами, проте зазвичай у 10 разів дешевший. Дорогими є лише рідкісні версії моделі.

Саме до подібних спорткарів належить і цей Chevrolet Corvette ZR1. Усього виготовили лише 25 таких авто і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

Chevrolet Corvette пройшов реставрацію Фото: Mecum

Chevrolet Corvette ZR1 – спеціальна заряджена версія моделі. Спорткар оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 370 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП.

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Кабріолет здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 225 км/год. Крім того, він отримав спортивні вихлоп та підвіску, посилену систему охолодження та покращені гальма.

Спорткар оснащений 370-сильним V8 Фото: Mecum

Конкретно цей спорткар Chevrolet Corvette ZR1 є найпершим у серії. Нещодавно кабріолет пройшов реставрацію. На моторі залишив свій автограф творець авто – відомий конструктор Зора Аркус-Дантов.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найдорожчий Chevrolet Corvette за 7 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що в США виявили рідкісний спортивний пікап Chevrolet 90-х у новому стані.