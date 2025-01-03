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Авто

Старий 55-річний Chevrolet виставили на продаж за $500 000 (фото)

Chevrolet Corvette 1970, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette ZR1
Фото: Mecum | Chevrolet Corvette ZR1 оцінили в $500 000

Виготовили лише 25 заряджених Chevrolet Corvette ZR1 1970 року. Спорткар із 370-сильним V8 здатен розігнатися до сотні за 5,7 с і розвинути 225 км/год.

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У США на аукціон Mecum виставили кабріолет Chevrolet Corvette 1970 року. За спорткар планують отримати до 500 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1970 Fullscreen
Виготовили всього Chevrolet Corvette ZR1
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette третього покоління цінується колекціонерами, проте зазвичай у 10 разів дешевший. Дорогими є лише рідкісні версії моделі.

Саме до подібних спорткарів належить і цей Chevrolet Corvette ZR1. Усього виготовили лише 25 таких авто і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

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Chevrolet Corvette пройшов реставрацію
Фото: Mecum

Chevrolet Corvette ZR1 – спеціальна заряджена версія моделі. Спорткар оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 370 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП.

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Кабріолет здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 225 км/год. Крім того, він отримав спортивні вихлоп та підвіску, посилену систему охолодження та покращені гальма.

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Спорткар оснащений 370-сильним V8
Фото: Mecum

Конкретно цей спорткар Chevrolet Corvette ZR1 є найпершим у серії. Нещодавно кабріолет пройшов реставрацію. На моторі залишив свій автограф творець авто – відомий конструктор Зора Аркус-Дантов.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найдорожчий Chevrolet Corvette за 7 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що в США виявили рідкісний спортивний пікап Chevrolet 90-х у новому стані.