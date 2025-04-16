Британские иконы: на аукцион выставлена коллекция ретроавто на $1,5 миллиона (фото)

В Великобритании выставили на аукцион RM Sotheby's коллекцию старинных авто. Стоимость некоторых машин превышает полмиллиона долларов.

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О ретроавто рассказали на сайте аукционного дома.

Rolls-Royce Silver Ghost Alpine Eagle Фото: RM Sotheby's

Коллекция названа The British Icons ("Британские иконы"). С молотка уйдут пять ретроавто общей стоимостью до 1,5 миллиона долларов.

Самый ценный лот — кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost 1920 года в редкой спортивной версии Alpine Eagle. За него планируют получить до 600 000 долларов. Авто оснащено 7,4-литровым 75-сильным двигателем, увеличенным бензобаком, усиленной подвеской и улучшенным охлаждением.

Rolls-Royce Silver Ghost 1920 года Фото: RM Sotheby's

Еще один Rolls-Royce Silver Ghost 1920 года с особым кузовом от датского ателье Dansk Karosseri Fabrik оценили в $265 000. Таких кабриолетов существует всего два.

Rolls-Royce Phantom II 1933 года Фото: RM Sotheby's

Кроме того, продается более новый Rolls-Royce Phantom II 1933 года, за который могут отдать до 330 000 долларов. Роскошный кабриолет неоднократно участвовал в ралли.

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Купе Bentley 4 1/4 Litre 1938 года отличается элегантным дизайном от ателье H. J. Mulliner и имеет прозрачную стеклянную крышу. Такое авто стоит до 200 000 долларов.

Austin Mini 1969 года Фото: RM Sotheby's

Довольно нетипичное авто в коллекции — бюджетный Austin Mini 1969 года. Все автомобили отреставрированы до оригинального состояния.

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