Британські ікони: на аукціон виставлено колекцію ретроавто на $1,5 мільйона (фото)
У Великій Британії виставили на аукціон RM Sotheby’s колекцію старовинних авто. Вартість деяких машин перевищує пів мільйона доларів.
Про ретроавто розповіли на сайті аукціонного дому.
Колекція названа The British Icons ("Британські ікони"). Із молотка підуть п’ять ретроавто загальною вартістю до 1,5 мільйона доларів.
Найцінніший лот – кабріолет Rolls-Royce Silver Ghost 1920 року в рідкісній спортивній версії Alpine Eagle. За нього планують отримати до 600 000 доларів. Авто оснащене 7,4-літровим 75-сильним двигуном, збільшеним бензобаком, посиленою підвіскою та покращеним охолодженням.
Ще один Rolls-Royce Silver Ghost 1920 року з особливим кузовом від данського ательє Dansk Karosseri Fabrik оцінили в $265 000. Таких кабріолетів існує лише два.
Крім того, продається новіший Rolls-Royce Phantom II 1933 року, за який можуть віддати до 330 000 доларів. Розкішний кабріолет неодноразово брав участь у ралі.Важливо
Купе Bentley 4 1/4 Litre 1938 року вирізняється елегантним дизайном від ательє H. J. Mulliner та має прозорий скляний дах. Таке авто коштує до 200 000 доларів.
Досить нетипове авто в колекції – бюджетний Austin Mini 1969 року. Усі автомобілі відреставровані до оригінального стану.
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