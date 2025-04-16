Британські ікони: на аукціон виставлено колекцію ретроавто на $1,5 мільйона (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон RM Sotheby’s колекцію старовинних авто. Вартість деяких машин перевищує пів мільйона доларів.

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Rolls-Royce Silver Ghost Alpine Eagle Фото: RM Sotheby's

Колекція названа The British Icons ("Британські ікони"). Із молотка підуть п’ять ретроавто загальною вартістю до 1,5 мільйона доларів.

Найцінніший лот – кабріолет Rolls-Royce Silver Ghost 1920 року в рідкісній спортивній версії Alpine Eagle. За нього планують отримати до 600 000 доларів. Авто оснащене 7,4-літровим 75-сильним двигуном, збільшеним бензобаком, посиленою підвіскою та покращеним охолодженням.

Rolls-Royce Silver Ghost 1920 року Фото: RM Sotheby's

Ще один Rolls-Royce Silver Ghost 1920 року з особливим кузовом від данського ательє Dansk Karosseri Fabrik оцінили в $265 000. Таких кабріолетів існує лише два.

Rolls-Royce Phantom II 1933 року Фото: RM Sotheby's

Крім того, продається новіший Rolls-Royce Phantom II 1933 року, за який можуть віддати до 330 000 доларів. Розкішний кабріолет неодноразово брав участь у ралі.

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Купе Bentley 4 1/4 Litre 1938 року вирізняється елегантним дизайном від ательє H. J. Mulliner та має прозорий скляний дах. Таке авто коштує до 200 000 доларів.

Austin Mini 1969 року Фото: RM Sotheby's

Досить нетипове авто в колекції – бюджетний Austin Mini 1969 року. Усі автомобілі відреставровані до оригінального стану.

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