Дешеві раритети: колекцію Chevrolet Corvette продають за ціною Toyota Camry (фото)

У США продають колекцію рідкісних класичних Chevrolet Corvette. Усі автомобілі були покинуті власниками та знайдені випадково.

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Про занедбані Chevrolet Corvette розповіли на сайті Autoevolution.

Стан більшості авто залишає бажати кращого Фото: Ebay

Продавець автомобілів розповів, що він є ріелтором і доволі часто знаходив покинуті автомобілі на території будинків та ділянок, які він продавав.

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Колекційний Chevrolet Corvette 70-х завівся після 14 років простою (відео)

Американець вирішив відібрати саме Chevrolet Corvette, адже знав, що це цінна колекційна модель. Занедбані спорткари стояли в гаражах або навіть просто неба.

Chevrolet Corvette 1972 року Фото: Ebay

Загалом на продаж виставили сім Chevrolet Corvette 70-х та 80-х років. Стан більшості машин залишає бажати кращого, тому за всю колекцію на eBay просять усього 33 000 доларів — як за нову Toyota Camry.

Chevrolet Corvette 1973 року Фото: Ebay

На ходу наразі лише одне купе Chevrolet Corvette 1987 року. Деякі машини частково розібрані, інші – почали реставрувати, але не завершили процес відновлення до кінця.

Chevrolet Corvette 1987 року здатен пересуватися самостійно Фото: Ebay

У колекції зібрано одразу чотири Chevrolet Corvette 1971 року, причому один спорткар оснащений рідкісним 7,4-літровим V8 потужністю 365 к. с., а інше авто має величезний 8,2-літровий мотор, збудований на замовлення. Крім того, є авто 1972 та 1973 років із 5,7-літровими двигунами.

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