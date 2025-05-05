Жена запрещала ездить: пенсионер 30 лет держал в гараже раритетный спорткар (видео)

В США обнаружили заброшенное купе Dodge Charger 1968 года. Культовый спорткар простоял последние три десятилетия в гараже.

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Спортивный Dodge Charger R/T второго поколения зарегистрирован в штате Нью-Йорк. Примечательно, что у авто есть владелец — 96-летний Питер.

Питер рассказал, что не эксплуатировал машину, потому что его жена не любила слишком громкий спорткар с мощным V8 и не позволяла на нем ездить. Со временем авто вышло из строя от длительного простоя.

Авто покрылось толстым слоем пыли Фото: скриншот / YouTube

Dodge Charger 1968 года был покрыт толстым слоем пыли и грязи, однако когда его отмыли, то оказалось, что кузов и салон неплохо сохранились.

Спорткар отвезли на СТО и оказалось, что его тормоза не работают, а двигатель не заводится, однако зажигание включается и, к примеру, стеклоочистители исправны.

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Над Dodge Charger работали в течение недели — заменили свечи зажигания, резиновые прокладки и ряд других деталей. Также полностью "перебрали" тормозную систему.

Спорткар нуждался в чистке, однако в целом неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Теперь купе Dodge Charger R/T заводится и ездит. Питер все же решил эксплуатировать его.

Этот автомобиль является ценной коллекционной моделью. Dodge Charger R/T оснащен огромным 7,2-литровым V8 с тремя карбюраторами, который развивает 385 л.с. С 3-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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