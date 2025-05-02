Знахідка на мільйон доларів: культовий спорткар 60-х простояв 43 роки в гаражі (відео)

У США виявили покинуту Shelby Cobra 1965 року. Знаменитий колекційний спорткар не експлуатувався із початку 80-х.

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Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Hagerty.

Цей автомобіль – останній із 655 оригінальних Shelby Cobra першої серії, також відомих, як модель 289. Машина належала автоколекціонеру, який також мав пізніший Shelby Cobra 427, Ferrari 275 GTB, Jaguar E-Type, Triumph TR6 та інші раритети.

Спорткар підготували до реставрації, проте так і не відновили Фото: скриншот / YouTube

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Спорткар Shelby Cobra 289 не виїжджав на дороги з 1982 року. Його підготували до реставрації, проте так і не відновили. Із 1994 року гараж з авто не відкривали і навіть друзі та нащадки колекціонера ніколи не бачили його.

Фото: скриншот / YouTube

Shelby Cobra 1965 року частково розібраний, проте у багажнику та гаражі зберігається чимало деталей авто. З машини здерли фарбу, проте її кузов не іржавий. Пробіг становить 58,3 тис. км.

Вартість Shelby Cobra 289 зараз перевищує мільйон доларів Фото: Mecum

Shelby Cobra 289 – рання версія культового спорткара. Легкий алюмінієвий родстер вагою 984 кг оснащений 4,7-літровим 271-сильним V8 від Ford Mustang. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с та розвинути 222 км/год. Зараз середня ціна Shelby Cobra 289 становить 1,1 мільйона доларів.

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