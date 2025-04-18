Раритетний американський спорткар за $100 000 простояв майже 40 років надворі (відео)

Раритетний спорткар Ford Mustang Cobra Jet 1971 року майже чотири десятиліття простояв у дворі будинку. Лімітоване авто оснащене 7,0-літровим 370-сильним V8.

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Цей кабріолет Ford Mustang Cobra Jet не експлуатувався з 1983 року та стояв на задньому дворі будинку. Нинішній власник придбав авто в 2020 році і зазначив, що продавець не знав, що авто є справжнім колекційним раритетом.

Випустили лише 42 кабріолети Ford Mustang Cobra Jet 1971 року Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang 1971 року дуже непогано зберігся попри те, що стояв надворі. Автомобіль лише помили та відчистили. Виявилося, що його кузов не іржавий, а салон в непоганому стані. Автомобіль майже повністю оригінальний – довелося лише замінити радіатор. Після відновлення автомобіля його двигун легко заводиться і працює без проблем.

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Кабріолет Ford Mustang 1971 року в зарядженій версії Cobra Jet – справжній раритет, адже всього виготовили лише 42 таких авто. Зараз їх вартість сягає 100 000 доларів.

Салон Ford Mustang добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Ford Mustang Cobra Jet оснащений великим 7,0-літровим V8 потужністю 370 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути понад 200 км/год.

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