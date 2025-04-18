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Раритетний американський спорткар за $100 000 простояв майже 40 років надворі (відео)

Ford Mustang 1971, Ford Mustang, Ford Mustang Cobra Jet, кабріолет Ford Mustang
Фото: скриншот / YouTube | Ford Mustang Cobra Jet не експлуатували з 1983 року

Раритетний спорткар Ford Mustang Cobra Jet 1971 року майже чотири десятиліття простояв у дворі будинку. Лімітоване авто оснащене 7,0-літровим 370-сильним V8.

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Цей кабріолет Ford Mustang Cobra Jet не експлуатувався з 1983 року та стояв на задньому дворі будинку. Нинішній власник придбав авто в 2020 році і зазначив, що продавець не знав, що авто є справжнім колекційним раритетом.

Ford Mustang Cobra Jet, Ford Mustang, Ford Mustang 1971, кабріолет Ford Mustang Fullscreen
Випустили лише 42 кабріолети Ford Mustang Cobra Jet 1971 року
Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang 1971 року дуже непогано зберігся попри те, що стояв надворі. Автомобіль лише помили та відчистили. Виявилося, що його кузов не іржавий, а салон в непоганому стані. Автомобіль майже повністю оригінальний – довелося лише замінити радіатор. Після відновлення автомобіля його двигун легко заводиться і працює без проблем.

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Кабріолет Ford Mustang 1971 року в зарядженій версії Cobra Jet – справжній раритет, адже всього виготовили лише 42 таких авто. Зараз їх вартість сягає 100 000 доларів.

салон Ford Mustang 1971, Ford Mustang Cobra Jet, кабріолет Ford Mustang Fullscreen
Салон Ford Mustang добре зберігся
Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Ford Mustang Cobra Jet оснащений великим 7,0-літровим V8 потужністю 370 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути понад 200 км/год.

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