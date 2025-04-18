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Авто

Раритетный американский спорткар за $100 000 простоял почти 40 лет на улице (видео)

Ford Mustang 1971, Ford Mustang, Ford Mustang Cobra Jet, кабриолет Ford Mustang
Фото: скриншот / YouTube | Ford Mustang Cobra Jet не эксплуатировался с 1983 года

Раритетный спорткар Ford Mustang Cobra Jet 1971 года почти четыре десятилетия простоял во дворе дома. Лимитированное авто оснащено 7,0-литровым 370-сильным V8.

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О раритетном авто рассказал на Youtube блогер и коллекционер Лу Костабайл.

Этот кабриолет Ford Mustang Cobra Jet не эксплуатировался с 1983 года и стоял на заднем дворе дома. Нынешний владелец приобрел авто в 2020 году и отметил, что продавец не знал, что авто является настоящим коллекционным раритетом.

Ford Mustang Cobra Jet, Ford Mustang, Ford Mustang 1971, кабриолет Ford Mustang Fullscreen
Выпустили всего 42 кабриолета Ford Mustang Cobra Jet 1971 года
Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang 1971 года очень неплохо сохранился несмотря на то, что стоял на улице. Автомобиль только помыли и отчистили. Оказалось, что его кузов не ржавый, а салон в неплохом состоянии. Автомобиль почти полностью оригинальный — пришлось лишь заменить радиатор. После восстановления автомобиля его двигатель легко заводится и работает без проблем.

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Кабриолет Ford Mustang 1971 года в заряженной версии Cobra Jet — настоящий раритет, ведь всего изготовили всего 42 таких авто. Сейчас их стоимость достигает 100 000 долларов.

салон Ford Mustang 1971, Ford Mustang Cobra Jet, кабриолет Ford Mustang Fullscreen
Салон Ford Mustang хорошо сохранился
Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Ford Mustang Cobra Jet оснащен большим 7,0-литровым V8 мощностью 370 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить более 200 км/ч.

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