Раритетный американский спорткар за $100 000 простоял почти 40 лет на улице (видео)

Раритетный спорткар Ford Mustang Cobra Jet 1971 года почти четыре десятилетия простоял во дворе дома. Лимитированное авто оснащено 7,0-литровым 370-сильным V8.

Related video

О раритетном авто рассказал на Youtube блогер и коллекционер Лу Костабайл.

Этот кабриолет Ford Mustang Cobra Jet не эксплуатировался с 1983 года и стоял на заднем дворе дома. Нынешний владелец приобрел авто в 2020 году и отметил, что продавец не знал, что авто является настоящим коллекционным раритетом.

Выпустили всего 42 кабриолета Ford Mustang Cobra Jet 1971 года Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang 1971 года очень неплохо сохранился несмотря на то, что стоял на улице. Автомобиль только помыли и отчистили. Оказалось, что его кузов не ржавый, а салон в неплохом состоянии. Автомобиль почти полностью оригинальный — пришлось лишь заменить радиатор. После восстановления автомобиля его двигатель легко заводится и работает без проблем.

Важно

Исчез на 15 лет: обнаружен знаменитый суперкар Ferrari Майкла Джордана (видео)

Кабриолет Ford Mustang 1971 года в заряженной версии Cobra Jet — настоящий раритет, ведь всего изготовили всего 42 таких авто. Сейчас их стоимость достигает 100 000 долларов.

Салон Ford Mustang хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Ford Mustang Cobra Jet оснащен большим 7,0-литровым V8 мощностью 370 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить более 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в США выставили на продажу коллекцию брошенных Chevrolet Corvette.

Также мы писали, что на свалке обнаружили раритетный Bentley 60-х годов.