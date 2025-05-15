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Культовий американський спорткар 60-х за $300 000 простояв понад 30 років у гаражі (відео)

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang 1967, Shelby GT500 1967
Фото: скриншот / YouTube | Ford Mustang Shelby GT500 не експлуатувався з 1993 року

У США виявили покинуте купе Ford Mustang 1967 року в рідкісній зарядженій версії Shelby GT500. Цінний колекційний спорткар не їздив із 90-х.

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Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі NR Classics.

Цей Ford Mustang Shelby GT500 був уперше зареєстрований у штаті Пенсільванія і мав усього двох власників. У 1993 році автомобіль почали реставрувати, проте повністю не змогли відновити і з того часу спорткар стояв у гаражі.

Shelby GT500 1967, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang 1967, Shelby GT500 Fullscreen
Рідкісний спорткар частково відреставрували
Фото: скриншот / YouTube

Shelby GT500 перефарбували, проте його салон не відреставрували. Частину деталей зняли з авто і зберігають в картонних коробках. Двигун не рідний, але автентичний. Пробіг Ford Mustang становить 96 тис. км.

салон Ford Mustang 1967, Shelby GT500, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500 1967 Fullscreen
Салон Shelby GT500 не відновили
Фото: скриншот / YouTube

Тепер Ford Mustang Shelby GT500 планують продати за 300 000 доларів, адже це дуже цінна колекційна модель. У 1967 році виготовили лише 2048 таких спорткарів.

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Знаменитий гонщик і конструктор Керолл Шелбі встановив під капот Ford Mustang величезний 7,0-літровий V8 потужністю 355 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП Shelby GT500 1967 року здатен розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 214 км/год.

мотор Shelby GT500, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang 1967, Shelby GT500 1967 Fullscreen
Під капотом встановлений 7,0-літровий V8 на 355 сил
Фото: скриншот / YouTube

Також доопрацьовані підвіска та гальма авто. Конкретно це купе Ford Mustang Shelby GT500 оснащене підсилювачем керма та радіо.

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