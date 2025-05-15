Культовий американський спорткар 60-х за $300 000 простояв понад 30 років у гаражі (відео)

У США виявили покинуте купе Ford Mustang 1967 року в рідкісній зарядженій версії Shelby GT500. Цінний колекційний спорткар не їздив із 90-х.

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Цей Ford Mustang Shelby GT500 був уперше зареєстрований у штаті Пенсільванія і мав усього двох власників. У 1993 році автомобіль почали реставрувати, проте повністю не змогли відновити і з того часу спорткар стояв у гаражі.

Рідкісний спорткар частково відреставрували Фото: скриншот / YouTube

Shelby GT500 перефарбували, проте його салон не відреставрували. Частину деталей зняли з авто і зберігають в картонних коробках. Двигун не рідний, але автентичний. Пробіг Ford Mustang становить 96 тис. км.

Салон Shelby GT500 не відновили Фото: скриншот / YouTube

Тепер Ford Mustang Shelby GT500 планують продати за 300 000 доларів, адже це дуже цінна колекційна модель. У 1967 році виготовили лише 2048 таких спорткарів.

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Знаменитий гонщик і конструктор Керолл Шелбі встановив під капот Ford Mustang величезний 7,0-літровий V8 потужністю 355 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП Shelby GT500 1967 року здатен розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 214 км/год.

Під капотом встановлений 7,0-літровий V8 на 355 сил Фото: скриншот / YouTube

Також доопрацьовані підвіска та гальма авто. Конкретно це купе Ford Mustang Shelby GT500 оснащене підсилювачем керма та радіо.

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