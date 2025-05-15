Культовый американский спорткар 60-х за $300 000 простоял более 30 лет в гараже (видео)
В США обнаружили заброшенное купе Ford Mustang 1967 года в редкой заряженной версии Shelby GT500. Ценный коллекционный спорткар не ездил с 90-х.
О находке рассказали в видео на Youtube-канале NR Classics.
Этот Ford Mustang Shelby GT500 был впервые зарегистрирован в штате Пенсильвания и имел всего двух владельцев. В 1993 году автомобиль начали реставрировать, однако полностью не смогли восстановить и с тех пор спорткар стоял в гараже.
Shelby GT500 перекрасили, однако его салон не отреставрировали. Часть деталей сняли с авто и хранят в картонных коробках. Двигатель не родной, но аутентичный. Пробег Ford Mustang составляет 96 тыс. км.
Теперь Ford Mustang Shelby GT500 планируют продать за 300 000 долларов, ведь это очень ценная коллекционная модель. В 1967 году изготовили всего 2048 таких спорткаров.
Знаменитый гонщик и конструктор Кэролл Шелби установил под капот Ford Mustang огромный 7,0-литровый V8 мощностью 355 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП Shelby GT500 1967 года способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 214 км/ч.
Также доработаны подвеска и тормоза авто. Конкретно это купе Ford Mustang Shelby GT500 оснащено усилителем руля и радио.
Между прочим, недавно выставили на продажу седан "Волга" для КГБ в новом состоянии. Авто оснащено двигателем V8 и автоматической КПП.
Также Фокус сообщал, что в Киеве показали коллекционный Chevrolet Corvette 70-х.