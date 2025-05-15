Культовый американский спорткар 60-х за $300 000 простоял более 30 лет в гараже (видео)

В США обнаружили заброшенное купе Ford Mustang 1967 года в редкой заряженной версии Shelby GT500. Ценный коллекционный спорткар не ездил с 90-х.

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О находке рассказали в видео на Youtube-канале NR Classics.

Этот Ford Mustang Shelby GT500 был впервые зарегистрирован в штате Пенсильвания и имел всего двух владельцев. В 1993 году автомобиль начали реставрировать, однако полностью не смогли восстановить и с тех пор спорткар стоял в гараже.

Редкий спорткар частично отреставрировали Фото: скриншот / YouTube

Shelby GT500 перекрасили, однако его салон не отреставрировали. Часть деталей сняли с авто и хранят в картонных коробках. Двигатель не родной, но аутентичный. Пробег Ford Mustang составляет 96 тыс. км.

Салон Shelby GT500 не восстановили Фото: скриншот / YouTube

Теперь Ford Mustang Shelby GT500 планируют продать за 300 000 долларов, ведь это очень ценная коллекционная модель. В 1967 году изготовили всего 2048 таких спорткаров.

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Знаменитый гонщик и конструктор Кэролл Шелби установил под капот Ford Mustang огромный 7,0-литровый V8 мощностью 355 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП Shelby GT500 1967 года способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 214 км/ч.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 на 355 сил Фото: скриншот / YouTube

Также доработаны подвеска и тормоза авто. Конкретно это купе Ford Mustang Shelby GT500 оснащено усилителем руля и радио.

Между прочим, недавно выставили на продажу седан "Волга" для КГБ в новом состоянии. Авто оснащено двигателем V8 и автоматической КПП.

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