Не ездил 43 года: обнаружен заброшенный американский суперкар за $7 миллионов (видео)

В США нашли заброшенный суперкар Ford GT40 1966 года. Эксклюзивная коллекционная модель за $7 миллионов более 40 лет простояла в гараже.

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О находке рассказали в видео на Youtube-канале Hagerty.

Этот Ford GT40 — одна из самых дорогих "гаражных находок" в истории. Суперкар не эксплуатировался с 1982 года.

Нынешний владелец, который приобрел Ford GT40 в 2024 году, рассказал, что до него автомобилем владели еще три человека. Машину несколько раз перекрашивали, а в 70-х предыдущий владелец частенько выезжал на нем на гоночные треки.

Салон Ford GT40 прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, из-за проблем со здоровьем американец с 1982 года перестал садиться за руль экстремального авто. Суперкар Ford GT40 был частью большой коллекции машин и пылился в гараже. Только после его смерти в прошлом году купе сменило владельца и теперь ожидает реставрации.

Ford GT40 1966 года покрыт слоем пыли, а его лакокрасочное покрытие местами повреждено. Кожаный салон сохранился лучше, однако и его стоит восстановить. Часть деталей сняли с авто и запаковали в коробки.

Суперкар оснащен 4,7-литровым 306-сильным V8, оснащенным 4,7-литровым V8 Фото: скриншот / YouTube

Ford GT40 очень ценится коллекционерами. Недавно одно такое авто продали на аукционе за 7 миллионов долларов. Это первый американский суперкар и самая дорогая модель марки.

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Конечно, более известны и более дорогие гоночные версии Ford GT40, которые четыре раза выигрывали 24-часовые гонки в Ле-Мане. Их дорожная версия значительно реже — таких купе изготовили всего 31.

Ford GT40 в наши дни стоит 7 миллионов долларов Фото: скриншот / YouTube

Среднемоторный суперкар Ford GT40 в дорожном исполнении оснащен 4,7-литровым V8 мощностью 306 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 257 км/ч.

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