Із телевізором і золотим унітазом: на продаж виставили найдивніший Rolls-Royce (фото)

В Італії виставили на аукціон унікальний Rolls-Royce Silver Wraith 1954 року. Це найбільш екстравагантне авто в історії британської марки.

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Про незвичний лімузин Rolls-Royce розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Дизайн авто розробили в ательє Vignale Фото: RM Sotheby's

Єдиний у своєму роді варіант Rolls-Royce Silver Wraith створили для американського мільйонера Джозефа Машуха. В італійському ательє Vignale розробили нестандартний дизайн із великими круглими фарами, високою віконною лінією та оберненим нахилом заднього скла.

Салон оздобили шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

Не менш оригінальним зробили і салон Rolls-Royce Silver Wraith. Там встановили телефон, телевізор та навіть позолочений унітаз під заднім сидінням. Утім, використовували його не за призначенням, а в якості відра для льоду, щоб охолоджувати шампанське.

Під заднім диваном ховається позолочений унітаз Фото: RM Sotheby's

Крім того, встановлені кондиціонер, радіо, електроприводи скло підіймачів та передніх сидінь. В оздобленні салону використали шкіру та дерево, а от задній диван обшили сукном.

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Rolls-Royce Silver Wraith оснащений 4,9-літровою рядною шісткою потужністю 125 к. с. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

У салоні встановлено телефон і телевізор Фото: RM Sotheby's

Автомобіль потребує незначного ремонту. Унікальний лімузин Rolls-Royce оцінили в 120-160 тисяч євро.

Між іншим, нещодавно старий 55-річний Ford продали за ціною понад 600 000 доларів.

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