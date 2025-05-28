Стару 22-річну Honda продали на аукціоні за мільйон доларів (фото)

В Італії на аукціоні продали Honda NSX 2003 року. За культовий суперкар віддали понад мільйон доларів.

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Про це повідомляється на сайті аукціону Broad Arrow.

Якщо точніше, то за Honda NSX віддали 934 375 євро, тобто 1 059 430 доларів. Аукціон відбувся на шоу ретроавто Concours d'Elegance на озері Комо.

Авто отримало антикрило та полегшене на 100 кг

Суперкар Honda NSX першого покоління— культова модель 90-х, проте зазвичай він приблизно в 10 разів дешевший. Висока ціна Honda NSX зумовлена двома факторами.

По-перше, це дуже рідкісна версія Honda NSX-R. Таких трекових купе з 2002 по 2005 рік виготовили лише 140 і продавали їх лише в Японії. Зараз вони цінуються колекціонерами і вже кілька цих авто продали за мільйон доларів.

У салоні встановили спортивні сидіння Recaro

Купе Honda NSX-R полегшили на 100 кг (до 1270 кг) за рахунок карбонових деталей, а також відмови від кондиціонера, аудіосистеми та частини шумоізоляції. Суперкар отримав нове антикрило і спортивні крісла Recaro.

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Крім того, доопрацювали двигун Honda NSX-R, що збільшило його потужність до 290 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість становить 280 км/год. Також попрацювали над підвіскою. На автодромі Нюрбургринг авто показало час кола на рівні екстремального Ferrari 360 Challenge Stradale

Потужність двигуна збільшили до 290 к. с.

По-друге, ця Honda NSX-R — капсула часу, адже проїхала лише 16 000 км. Раритетний суперкар чудово зберігся.

Між іншим, нещодавно суперкар NSX першого покоління показали на автошоу в Києві.

Також Фокус писав, що чемпіонський болід Міхаеля Шумахера продали за $18 мільйонів.