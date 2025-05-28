Стару 22-річну Honda продали на аукціоні за мільйон доларів (фото)
В Італії на аукціоні продали Honda NSX 2003 року. За культовий суперкар віддали понад мільйон доларів.
Про це повідомляється на сайті аукціону Broad Arrow.
Якщо точніше, то за Honda NSX віддали 934 375 євро, тобто 1 059 430 доларів. Аукціон відбувся на шоу ретроавто Concours d'Elegance на озері Комо.
Суперкар Honda NSX першого покоління— культова модель 90-х, проте зазвичай він приблизно в 10 разів дешевший. Висока ціна Honda NSX зумовлена двома факторами.
По-перше, це дуже рідкісна версія Honda NSX-R. Таких трекових купе з 2002 по 2005 рік виготовили лише 140 і продавали їх лише в Японії. Зараз вони цінуються колекціонерами і вже кілька цих авто продали за мільйон доларів.
Купе Honda NSX-R полегшили на 100 кг (до 1270 кг) за рахунок карбонових деталей, а також відмови від кондиціонера, аудіосистеми та частини шумоізоляції. Суперкар отримав нове антикрило і спортивні крісла Recaro.
Крім того, доопрацювали двигун Honda NSX-R, що збільшило його потужність до 290 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість становить 280 км/год. Також попрацювали над підвіскою. На автодромі Нюрбургринг авто показало час кола на рівні екстремального Ferrari 360 Challenge Stradale
По-друге, ця Honda NSX-R — капсула часу, адже проїхала лише 16 000 км. Раритетний суперкар чудово зберігся.
Між іншим, нещодавно суперкар NSX першого покоління показали на автошоу в Києві.
Також Фокус писав, що чемпіонський болід Міхаеля Шумахера продали за $18 мільйонів.