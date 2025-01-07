Японський Ferrari: виявлено знаменитий суперкар Honda 90-х у новому стані (фото)
Acura/Honda NSX — середньомоторний суперкар, створений за участі знаменитого гонщика Айртона Сенни. Авто здатне розігнатися до сотні за 5,9 с і розвинути 270 км/год.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали суперкар Acura NSX 1991 року. За знамените авто віддали 93 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Acura/Honda NSX першого покоління – легендарна модель, яка цінується колекціонерами, проте зазвичай вона дещо дешевша. Висока ціна автомобіля обумовлена тим, що це капсула часу.
Японський суперкар проїхав усього 22 тис. км і не потребує вкладень. Він чудово зберігся і виглядає, як новий. Кузов купе обклеїли захисною плівкою.
Салон Acura NSX оздоблений шкірою. Автомобіль укомплектований кондиціонером, круїз-контролем, електроприводом сидінь та аудіосистемою з CD-чейнджером.
Acura NSX оснащена 3,0-літровим 270-сильним V6 та 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.
Нагадаємо, що Acura/Honda NSX – єдиний суперкар в історії японського концерну. У розробці першого покоління середньомоторної моделі взяв участь триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна. Авто називали японським Ferrari.
До речі, нещодавно на аукціон виставили капсулу часу BMW M3 E36.
Також Фокус розповідав про 38-річний спорткар Buick у новому стані.