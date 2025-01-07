Японський Ferrari: виявлено знаменитий суперкар Honda 90-х у новому стані (фото)

Acura/Honda NSX — середньомоторний суперкар, створений за участі знаменитого гонщика Айртона Сенни. Авто здатне розігнатися до сотні за 5,9 с і розвинути 270 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали суперкар Acura NSX 1991 року. За знамените авто віддали 93 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Acura/Honda NSX зараз цінується колекціонерами Фото: Bring a Trailer

Acura/Honda NSX першого покоління – легендарна модель, яка цінується колекціонерами, проте зазвичай вона дещо дешевша. Висока ціна автомобіля обумовлена тим, що це капсула часу.

Японський суперкар проїхав усього 22 тис. км і не потребує вкладень. Він чудово зберігся і виглядає, як новий. Кузов купе обклеїли захисною плівкою.

Японський суперкар чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Салон Acura NSX оздоблений шкірою. Автомобіль укомплектований кондиціонером, круїз-контролем, електроприводом сидінь та аудіосистемою з CD-чейнджером.

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Acura NSX оснащена 3,0-літровим 270-сильним V6 та 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.

Купе оснащене 270-сильним V6 Фото: Bring a Trailer

Нагадаємо, що Acura/Honda NSX – єдиний суперкар в історії японського концерну. У розробці першого покоління середньомоторної моделі взяв участь триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна. Авто називали японським Ferrari.

До речі, нещодавно на аукціон виставили капсулу часу BMW M3 E36.

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