Зірка 80-х: виявлено 38-річний американський спорткар із пробігом 3200 км (фото)

Buick Grand National — рідкісне спортивне купе із 245-сильною турбошісткою. Авто здатне розігнатися до сотні за 6 секунд.

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У Канаді знайшли спортивне купе Buick Regal Grand National 1987 року в новому стані. Знаменита колекційна модель за 38 років проїхала усього 3200 км. Його подробиці розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer, де зараз продається авто.

Buick Grand National зараз цінується колекціонерами Фото: Bring a Trailer

До 2024 року в цього Buick Grand National був один-єдиний власник, який дбав про автомобіль та дуже мало його експлуатував. Спорткар переважно стояв у гаражі в Онтаріо, тому добре зберігся.

Авто чудово збереглося Фото: Bring a Trailer

Кузов, інтер’єр та силовий агрегат Buick Grand National мають ідеальний вигляд. Автомобіль не потребує вкладень – це справжня капсула часу.

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До того ж, комплектація Buick Grand National доволі багата, за мірками 80-х – є кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистема, знімний дах, електропривід крісла водія.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Bring a Trailer

Buick Grand National – цінна колекційна модель, яку виготовляли невеликими партіями. Це заряджений варіант купе Buick Regal із 3,8-літровим 245-сильним V6 з турбонаддувом.

Купе оснащене 245-сильним V6 із турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

Із 4-ступінчастою автоматичною КПП Buick Grand National здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с. Йому доопрацювали ходову та встановили задній спойлер та спортивні сидіння.

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