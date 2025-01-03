Звезда 80-х: обнаружен 38-летний американский спорткар с пробегом 3200 км (фото)

Buick Grand National — редкое спортивное купе с 245-сильной турбошестерней. Авто способно разогнаться до сотни за 6 секунд.

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В Канаде нашли спортивное купе Buick Regal Grand National 1987 года в новом состоянии. Знаменитая коллекционная модель за 38 лет проехала всего 3200 км. Его подробности раскрыли на сайте аукциона Bring a Trailer, где сейчас продается авто.

Buick Grand National сейчас ценится коллекционерами Фото: Bring a Trailer

До 2024 года у этого Buick Grand National был один-единственный владелец, который заботился об автомобиле и очень мало его эксплуатировал. Спорткар преимущественно стоял в гараже в Онтарио, поэтому хорошо сохранился.

Авто прекрасно сохранилось Фото: Bring a Trailer

Кузов, интерьер и силовой агрегат Buick Grand National выглядят идеально. Автомобиль не требует вложений — это настоящая капсула времени.

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К тому же, комплектация Buick Grand National довольно богатая, по меркам 80-х — есть кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, съемная крыша, электропривод кресла водителя.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Bring a Trailer

Buick Grand National — ценная коллекционная модель, которая производилась небольшими партиями. Это заряженный вариант купе Buick Regal с 3,8-литровым 245-сильным V6 с турбонаддувом.

Купе оснащено 245-сильным V6 с турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

С 4-ступенчатой автоматической КПП Buick Grand National способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с. Ему доработали ходовую и установили задний спойлер и спортивные сиденья.

Между прочим, недавно на аукцион выставили капсулу времени BMW M3 E36 1995 года.

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