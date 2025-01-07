Японский Ferrari: обнаружен знаменитый суперкар Honda 90-х в новом состоянии (фото)

Acura/Honda NSX — среднемоторный суперкар, созданный при участии знаменитого гонщика Айртона Сенны. Авто способно разогнаться до сотни за 5,9 с и развить 270 км/ч.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали суперкар Acura NSX 1991 года. За знаменитое авто отдали 93 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Acura/Honda NSX сейчас ценится коллекционерами Фото: Bring a Trailer

Acura/Honda NSX первого поколения — легендарная модель, которая ценится коллекционерами, однако обычно она несколько дешевле. Высокая цена автомобиля обусловлена тем, что это капсула времени.

Японский суперкар проехал всего 22 тыс. км и не нуждается во вложениях. Он отлично сохранился и выглядит, как новый. Кузов купе оклеили защитной пленкой.

Японский суперкар прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Салон Acura NSX отделан кожей. Автомобиль укомплектован кондиционером, круиз-контролем, электроприводом сидений и аудиосистемой с CD-чейнджером.

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Acura NSX оснащена 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Купе оснащено 270-сильным V6 Фото: Bring a Trailer

Напомним, что Acura/Honda NSX — единственный суперкар в истории японского концерна. В разработке первого поколения среднемоторной модели принял участие трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна. Авто называли японским Ferrari.

Кстати, недавно на аукцион выставили капсулу времени BMW M3 E36.

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