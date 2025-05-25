Чемпионский эксклюзив: победоносный Ferrari Шумахера продали за $18 миллионов (фото)

Накануне Гран-при Монако на аукционе продали болид "Формулы-1" Ferrari F2001, на котором побеждал Михаэль Шумахер. За прославленное гоночное авто отдали рекордные 18,17 миллиона долларов.

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Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

На этом Ferrari F2001 Шумахер победил в Гран-при Монако Фото: Formula1.com

Авто Михаэля Шумахера продавали на аукционах и раньше, однако ни одно из них не было настолько дорогим. Высокая цена Ferrari F2001 обусловлена тем, что это чемпионский болид.

Именно за рулем этого Ferrari Михаэль Шумахер торжествовал в 2001 году. Сначала немецкий пилот выиграл Гран-при Монако (именно поэтому аукцион провели в этой стране), а затем победил в Венгрии и досрочно стал чемпионом "Формулы-1" и принес команде Кубок конструкторов.

Ferrari F2001 оснащен высокооборотным 825-сильным V10 Фото: RM Sotheby's

Чемпионский болид Ferrari F2001 долгое время хранили в частной коллекции, а в 2025 году на фабрике Ferrari авто реставрировали. Теперь оно способно ездить самостоятельно, поэтому новый владелец при желании сможет испытать его на гоночном треке.

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Всего изготовлено всего 11 болидов Ferrari F2001. В их создании участвовали нынешний директор "Формулы-1" Росс Браун и конструктор Рори Бирн.

Болид Ferrari недавно прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Карбоновое авто Шумахера весит всего 600 кг. Болид Ferrari 2001 года оснащен высокооборотным 3,0-литровым V10, который развивает 825 л. с. при 17 000 об/мин. С 7-ступенчатым роботом разгон до 100 км/ч занимает примерно 2 с, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Между прочим, недавно с молотка ушел раритетный суперкар Ferrari Михаэля Шумахера.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили Ferrari Ральфа Лорена за $7,5 миллиона.