С шахматной доской и золотыми часами: в Украине продают роскошный Mercedes S1000 W126 (фото)
В Украине выставили на продажу уникальный Mercedes 1000 SEL. Представительский седан является воплощением роскоши 80-х.
Об этом сообщает сайт "ТопЖир".
S1000 или 1000 SEL — название ряда люксовых версий Mercedes S-Class W126. Их создавали разнообразные тюнинг ателье — Gemballa, Trasco, Wald и другие. Цифровой индекс выбрали, чтобы подчеркнуть, что авто вдвое роскошнее Mercedes 500SEL.
Именно этот Mercedes 1000 SEL 1988 года создали специалисты WALD. Седан занизили, добавили обвес и литые диски BBS RS 289/290.
Впрочем, основное внимание уделили салону Mercedes W126. Его отделали велюром и деревом, а спереди и сзади установили отдельные кресла Recaro CSE с электроприводом.Важно
Кроме того, появились цифровые приборы и позолоченные часы Cartier. Для задних пассажиров установили раскладные столики и даже шахматную доску. Также Mercedes 1000 SEL оснащен телевизором и акустической системой Clarion 501 с динамиками в подголовниках сидений.
В основе авто лежит Mercedes 560 SEL W126, то есть оно оснащено 5,6-литровым 279-сильным V8. В паре с ним работает 4-ступенчатый автомат. За уникальное авто с пробегом 126 тыс. км просят 75 000 долларов.
Между прочим, недавно в Киеве заметили первый электромобиль Mercedes G-Class.
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