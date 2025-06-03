Их выпустили всего 750: в Киеве появился экстремальный суперкар Mercedes (фото)

В Киеве сфотографировали мощный кабриолет Mercedes-AMG GT-R Roadster. Трековый суперкар является настоящим раритетом и пока он единственный в Украине.

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Фотографии Mercedes-AMG GT-R Roadster появились на странице benz_of_ukraine в Instagram.

Суперкар Mercedes-AMG GT-R — заряженная версия модели, причем его вариант в кузове кабриолет выпустили лимитированной серией из 750 авто. Новым он стоил более 200 000 евро.

Суперкар получил обвес и антикрыло Фото: luxurycars.ukraine

Кабриолет Mercedes-AMG GT-R Roadster оснастили более мощным 4,0-литровым V8 твин-турбо на 585 л.с. и 700 Н∙м. Кроме того, авто облегчили на 15 кг за счет карбоновых деталей.

Результат — 3,6 с до 100 км/ч и максимальные 317 км/ч. К тому же, двигатель стал громче за счет титанового спортивного выхлопа.

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У Mercedes-AMG GT-R перенастроены подвеска с адаптивными амортизаторами и рулевое управление, а также установлены спортивный дифференциал и управляемые задние колеса. За доплату предлагались карбоново-керамические тормоза.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

Отличить суперкар Mercedes-AMG GT-R Roadster от стандартного кабриолета можно по обвесу и антикрылу. Аэродинамический пакет добавил 40 кг прижимной силы. Авто получило 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние литые диски. В салоне установили спортивные сиденья, а в отделке использовали кожу, карбон и алькантару.

Конкретно этот Mercedes-AMG GT-R Roadster имеет немецкие номера, значит это или гости из-за границы, или же авто еще не растаможили.

Кстати, недавно в Киеве сфотографировали Mercedes G-Class с редким тюнингом.

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