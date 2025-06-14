Справжні раритети: в Україну привезли цінні колекційні спорткари BMW (фото)
В Україні з’явилися дуже рідкісні BMW Alpina. Спортивні седани сфотографували на автовозі в Рівному.
Обидва BMW Alpina випущені на рубежі 80-х та 90-х дуже малими серіями, тому є раритетами не лише в Україні. Їх фото опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.
Alpina B3 2,7 створена на базі BMW 3 Series E30. Із 1987 по 1992 рік виготовлено лише 257 седанів, купе та кабріолетів.Важливо
BMW Alpina B3 оснащений 2,7-літровою рядною шісткою потужністю 204 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,5 с, а максимальна швидкість становить 224 км/год.
Седан Alpina B10 розроблений на основі BMW 5 Series E34. Із 1988 по 1996 рік випустили кілька різних версій моделі із шести- та восьмициліндровими двигунами об’ємом 3,5 л (254 та 360 к. с.), 4,0 л (315 к. с.) та 4,6 л (340 к. с.). Усього зібрали 1308 седанів і універсалів.
Обидва седани BMW отримали спойлер, особливі бампери та колісні диски, а їх боковини прикрашені фірмовою золотистою графікою Alpina. У салоні встановили спортивні кермо та сидіння.
Між іншим, нещодавно в Києві сфотографували рідкісний родстер BMW Z4 Alpina. Таких авто випустили лише 370.
Також Фокус розповідав про паркінг із екзотичними суперкарами в Одесі.