Елітний порушник: у Києві евакуатор забрав суперкар Aston Martin за 12 мільйонів (відео)
Новітній Aston Martin DB12 став "здобиччю" столичного евакуатора. Рідкісний суперкар відвезли на штрафмайданчик.
Дорогий Aston Martin DB12 евакуювали в центрі Києва. Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Instagram.
Судячи з відео, суперкар Aston Martin DB12 припаркували на вулиці Малевича дуже близько (менш ніж за 10 м) до перехрестя та пішохідного переходу. Таке порушення є законною підставою для евакуації авто.
Тепер власник Aston Martin DB12 повинен оплатити штраф за порушення правил стоянки, а також послуги евакуатора та простій авто на штрафмайданчику. Зазвичай це мінімум 2000 гривень.Важливо
Варто відзначити, що ціна Aston Martin DB12 в Україні становить 12,3 мільйона гривень. Суперкар продається в нас офіційно. Раніше конкретно це авто вже бачили в Києві.
Новий Aston Martin DB12 дебютував у 2023 році. Купе базується на попередній моделі DB11, проте стало агресивнішим на вигляд та отримало покращений 4,0-літровий V8 твін-турбо від Mercedes-AMG.
Вісімка розвиває 680 к. с. і 800 Н∙м. Із 8-ступінчастим автоматом купе Aston Martin DB12 розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 325 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що у Львові з'явилися паркомісця для автомобілістів із дітьми. Їх позначає спеціальний дорожній знак.
Також ми писали, що в Києві помітили екстремальний суперкар Mercedes на 730 сил.