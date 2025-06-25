Елітний порушник: у Києві евакуатор забрав суперкар Aston Martin за 12 мільйонів (відео)

Новітній Aston Martin DB12 став "здобиччю" столичного евакуатора. Рідкісний суперкар відвезли на штрафмайданчик.

Related video

Дорогий Aston Martin DB12 евакуювали в центрі Києва. Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Instagram.

Судячи з відео, суперкар Aston Martin DB12 припаркували на вулиці Малевича дуже близько (менш ніж за 10 м) до перехрестя та пішохідного переходу. Таке порушення є законною підставою для евакуації авто.

Тепер власник Aston Martin DB12 повинен оплатити штраф за порушення правил стоянки, а також послуги евакуатора та простій авто на штрафмайданчику. Зазвичай це мінімум 2000 гривень.

Важливо

В Україні різко зростуть штрафи за порушення правил паркування — що потрібно знати водіям

Варто відзначити, що ціна Aston Martin DB12 в Україні становить 12,3 мільйона гривень. Суперкар продається в нас офіційно. Раніше конкретно це авто вже бачили в Києві.

Новий Aston Martin DB12 дебютував у 2023 році. Купе базується на попередній моделі DB11, проте стало агресивнішим на вигляд та отримало покращений 4,0-літровий V8 твін-турбо від Mercedes-AMG.

Вісімка розвиває 680 к. с. і 800 Н∙м. Із 8-ступінчастим автоматом купе Aston Martin DB12 розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 325 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що у Львові з'явилися паркомісця для автомобілістів із дітьми. Їх позначає спеціальний дорожній знак.

Також ми писали, що в Києві помітили екстремальний суперкар Mercedes на 730 сил.