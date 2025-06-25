В Україні різко зростуть штрафи за порушення правил паркування — що потрібно знати водіям

Кабінет Міністрів планує збільшити штрафи за паркування на місцях для осіб із інвалідністю. Вони зростуть одразу в кілька разів.

Related video

Відповідний проєкт закону уряд уже схвалив. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адмінправопорушення та збільшує штрафи за незаконне паркування на місцях для осіб із інвалідністю до 300 неоподаткованих мінімумів (5100 гривень).

У випадку, якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, таке покарання загрожуватиме за порушення правил зупинки та стоянки на місцях для осіб із інвалідністю (позначених відповідною розміткою), а також за перешкоджання таким особам чи їх водіям.

Важливо

Чи забиратимуть права за подяку "аварійкою": пояснення МВС

Нагадаємо, що зараз штраф за паркування на місцях для осіб із інвалідністю становить від 1020 до 1700 гривень, а у випадку повторного порушення – 2040-2550 гривень.

Крім того, водіїв з інвалідністю чи осіб, які їх перевозять, зобов’яжуть позначати транспортні засоби відповідним знаком (наліпкою "Водій із інвалідністю"), а також використовувати електронний ідентифікатор (QR-код із інформацією про особу).

Між іншим, нещодавно Верховна Рада дозволила продавати в Україні бензин без спирту.

Також Фокус розповідав, що мототехніці дозволили їздити смугами для громадського транспорту.