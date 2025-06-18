Верховна Рада дозволила продавати в Україні бензин без спирту

Бензин без спирту можна продавати на АЗС в Україні до 1 січня 2026 року. Верховна Рада вирішила відтермінувати набуття чинності норми про відповідальність за відсутність етанолу в пальному.

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Відповідний законопроєкт №13134 сьогодні прийняли у парламенті в цілому. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

До проєкту закону внесли поправку, яка фактично відкладає вступ у силу вимоги про додавання 5% етанолу в пальне. До кінця року за відсутність спирту в бензині не каратимуть – притягувати до відповідальності почнуть із 1 січня 2026 року. Штраф складе 21 000 грн за кожні 1000 л партії пального.

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Як відомо, бензин зі спиртом став обов’язковим в Україні з 1 травня 2025 року. Виключення зробили лише для марки А-98, а також для пального, яке закуповують для Міністерства оборони та Держрезерву.

Рішення обґрунтували турботою про екологію, а також прагненням зменшити залежність від імпорту, адже спирт виготовляється в Україні. Крім того, таким чином наша держава імплементує положення Директиви 2009/28/ЄС, яка заохочує використання енергії з відновлюваних джерел.

Раніше експерт із енергетичних питань Сергій Куюн відзначав, що галузі потрібен певний час для адаптації до нових правил, адже бензин зі спиртом є вибагливим до чистоти резервуарів у бензиновозах чи на АЗС.

Також Фокус розповідав, що в Україні рекордно виріс попит на гібридні автомобілі.