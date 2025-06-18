Верховная Рада разрешила продавать в Украине бензин без спирта
Бензин без спирта можно продавать на АЗС в Украине до 1 января 2026 года. Верховная Рада решила отсрочить вступление в силу нормы об ответственности за отсутствие этанола в топливе.
Соответствующий законопроект №13134 сегодня приняли в парламенте в целом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.
В проект закона внесли поправку, которая фактически откладывает вступление в силу требования о добавлении 5% этанола в топливо. До конца года за отсутствие спирта в бензине наказывать не будут — привлекать к ответственности начнут с 1 января 2026 года. Штраф составит 21 000 грн за каждые 1000 л партии топлива.Важно
Как известно, бензин со спиртом стал обязательным в Украине с 1 мая 2025 года. Исключение сделали только для марки А-98, а также для топлива, которое закупают для Министерства обороны и Госрезерва.
Решение обосновали заботой об экологии, а также стремлением уменьшить зависимость от импорта, ведь спирт изготавливается в Украине. Кроме того, таким образом наше государство имплементирует положения Директивы 2009/28/ЕС, которая поощряет использование энергии из возобновляемых источников.
Ранее эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн отмечал, что отрасли нужно определенное время для адаптации к новым правилам, ведь бензин со спиртом является требовательным к чистоте резервуаров в бензиновозах или на АЗС.
Также Фокус рассказывал, что в Украине рекордно вырос спрос на гибридные автомобили.