Определен средний возраст автомобилей и мотоциклов на украинском рынке

Эксперты определили средний возраст транспортных средств на украинском рынке. Он является одним из крупнейших в Европе.

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Результаты исследования показали, что во всех сегментах рынка средний возраст превышает 10 лет, однако понемногу снижается благодаря импорту. Об этом сообщается на сайте Института исследования авторынка, который и проводил мониторинг.

Самыми молодыми в Украине являются мотоциклы Фото: Институт исследований авторынка

Исследование показало, что средний возраст автомобилей на внутреннем рынке составляет 16 лет. Из-за границы завозят более новые подержанные машины возрастом 9,6 года, что постепенно обновляет и омолаживает автопарк Украины.

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Похожие тенденции прослеживаются и в других сегментах. Средний возраст грузовиков на украинском рынке 18,5-19 лет, а импортируемых — 7,9 года. У автобусов эти показатели составляют более 20 и 13-14 лет, соответственно.

Как известно, в Украину можно завозить легковые авто класса Евро-2 и выше, а вот для грузовиков и автобусов установлен минимальный экостандарт Евро-5.

Импорт омолаживает автопарк Украины Фото: Институт исследований авторынка

А вот среди мотоциклов ситуация иная. На внутреннем рынке средний возраст составляет 11,5 года, а среди подержанного импорта — 14 лет. Дело в том, что чаще всего завозят известные классические модели вроде Honda CBR, Kawasaki Ninja или Yamaha YZF.

Между прочим, в Украине вырос спрос на электромобили с пробегом.

Также Фокус писал о самых популярных подержанных авто в Украине.