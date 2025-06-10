В Украине резко вырос спрос на электромобили с пробегом: популярные модели (фото)

Украинцы стали покупать значительно больше подержанных электромобилей. Наибольшим спросом пользуются электрические Nissan и Tesla с пробегом.

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Статистику продаж опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Tesla Model Y — самый популярный подержанный электромобиль в Украине Фото: Tesla Motors

За май первую регистрацию в Украине прошли сразу 4,7 тыс. электрических авто с пробегом, что сразу на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что новых электромобилей в мае продали почти в четыре раза меньше.

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Средний возраст завезенных подержанных электрокаров составляет 5 лет. Лидеры на рынке неизменны — наибольшим спросом пользуются электромобили Tesla и Nissan Leaf.

Nissan Leaf продолжает пользоваться спросом Фото: Фокус

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за май 2025 года:

Tesla Model Y — 544 зарегистрированных авто. Nissan Leaf — 515 ед. Tesla Model 3 — 467 ед. Kia Niro EV — 322 ед. Hyundai Kona Electric — 265 ед. Chevrolet Bolt — 218 ед. Volkswagen e-Golf — 211 ед. Renault Zoe — 204 ед. Tesla Model S — 180 ед. Audi e-tron Sportback — 131 ед.

Всего за пять месяцев 2025 года в Украине впервые поставили на учет более 20,6 тыс. бывших в употреблении электрокаров, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кстати, рост в мае продемонстрировали и продажи новых автомобилей в Украине.

Также Фокус писал о низком спросе на первый электрический "Гелендваген".