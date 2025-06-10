В Украине резко вырос спрос на электромобили с пробегом: популярные модели (фото)
Украинцы стали покупать значительно больше подержанных электромобилей. Наибольшим спросом пользуются электрические Nissan и Tesla с пробегом.
Статистику продаж опубликовала ассоциация "Укравтопром".
За май первую регистрацию в Украине прошли сразу 4,7 тыс. электрических авто с пробегом, что сразу на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что новых электромобилей в мае продали почти в четыре раза меньше.Важно
Средний возраст завезенных подержанных электрокаров составляет 5 лет. Лидеры на рынке неизменны — наибольшим спросом пользуются электромобили Tesla и Nissan Leaf.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за май 2025 года:
- Tesla Model Y — 544 зарегистрированных авто.
- Nissan Leaf — 515 ед.
- Tesla Model 3 — 467 ед.
- Kia Niro EV — 322 ед.
- Hyundai Kona Electric — 265 ед.
- Chevrolet Bolt — 218 ед.
- Volkswagen e-Golf — 211 ед.
- Renault Zoe — 204 ед.
- Tesla Model S — 180 ед.
- Audi e-tron Sportback — 131 ед.
Всего за пять месяцев 2025 года в Украине впервые поставили на учет более 20,6 тыс. бывших в употреблении электрокаров, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Кстати, рост в мае продемонстрировали и продажи новых автомобилей в Украине.
Также Фокус писал о низком спросе на первый электрический "Гелендваген".