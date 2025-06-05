Спрос на электромобили в Украине вырос почти вдвое: самые популярные модели (фото)
Украинцы стали покупать больше новых электрокаров. Наибольшим спросом пользуются модели китайского производства.
Статистику продаж опубликовала ассоциация "Укравтопром".
За май в Украине приобрели 1257 новых электромобилей, что сразу на 93% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По сравнению с апрелем отмечен рост на 35%.Важно
Из этого количества 1238 авто — легковые электрокары (+91%). Новых коммерческих электромобилей приобрели только 19, однако это в четыре раза больше, чем в прошлом году.
Самые популярные электромобили в Украине — модели китайского производства. В лидеры вырвался кроссовер Volkswagen ID.Unyx, который выпускают в КНР. Второе место занимает BYD Song Plus, а третье — у Honda e:NS1.
Самые популярные новые электромобили в Украине за май 2025 года:
- Volkswagen ID.Unyx — 254 проданных авто.
- BYD Song Plus — 210 ед.
- Honda e:NS1 — 188 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 61 ед.
- Zeekr 7X — 55 ед.
- Zeekr 001 — 52 ед.
- Audi Q4 e-tron — 52 ед.
- Honda M-NV — 44 ед.
- Volkswagen ID.4 — 34 ед.
- BYD Yuan Plus — 28 ед.
Всего за пять месяцев 2025 года в Украине продали более 4,2 тыс. новых электрокаров, что на 5% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.
Между прочим, в мае на украинском рынке выросли продажи новых автомобилей в целом.
Также Фокус писал, что в Украине начали официально продавать электромобили Zeekr.