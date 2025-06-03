Продажи авто в Украине демонстрируют существенный рост: популярные марки и модели (фото)

Авторынок Украины постепенно восстанавливается после падения в начале года и в последнее время демонстрирует рост.

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Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

За май 2025 года продали 6859 новых легковых автомобилей. Это на 12% больше, чем в апреле и на 17,6% превышает показатель мая прошлого года.

Авторынок Украины продемонстрировал рост в мае Фото: Auto-consulting

Лидерство на рынке сохраняет марка Toyota — 1102 проданных автомобиля за месяц. На второе место поднялся Volkswagen (616 авто), подвинув на третью позицию Renault (608 ед.).

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В премиальном сегменте лидирует бренд BMW (325 проданных авто). Наибольший рост продемонстрировали марки Mazda (+305,4%) и Honda (+179,6%).

Кроссовер Toyota RAV4 пользуется спросом Фото: Toyota

Как и раньше, больше всего украинцы покупают модели повышенной проходимости. Самое популярное авто в Украине — снова Renault Duster. Кроссовер третьего поколения подорожал, но продолжает пользоваться спросом.

На втором месте — Toyota RAV4, а третьим стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Примечательно, что в десятку лидеров вошли электрокроссоверы Honda e:N Series и Volkswagen ID.Unyx.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут появиться недорогие кроссоверы Maserati по цене Toyota Camry.

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