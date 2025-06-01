В Украине могут появиться недорогие кроссоверы Maserati по цене Toyota Camry (фото)

Подержанные кроссоверы Maserati Grecale с небольшим пробегом появились на рынке в больших количествах. Стоимость премиальных авто оказалась невысокой.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Большую партию Maserati Grecale 2023 и 2024 года выпуска распродает американская прокатная компания Hertz. Кроссоверы имеют шанс появиться в Украине, ведь подержанные авто из США у нас довольно популярны.

На продажу выставили сразу 40 Maserati Grecale с небольшим пробегом Фото: carscoops.com

Всего Hertz в разных штатах США продает сразу 40 Maserati Grecale, причем 17 кроссоверов дешевле 40 000 долларов, то есть стоят на уровне Toyota Camry. Среди них есть кроссоверы с пробегом от 15 до 30 тыс. км. Самое дешевое авто оценили в $36 543.

Состояние прокатных авто пока не раскрывают. Впрочем, стоит отметить, что пока у этой модели не зафиксировано распространенных неисправностей.

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Даже самые дорогие кроссоверы Maserati Grecale от Hertz стоят 48 000 долларов — это авто в более дорогой версии Modena с адаптивными амортизаторами и 20-дюймовыми дисками.

Кроссоверы Maserati Grecale продают в версиях на 300 и 330 сил Фото: Maserati

Все подержанные кроссоверы Maserati Grecale оснащены 2,0-литровой турбочетверкой, которая развивает 300 л. с. в стандартной модификации и 330 л. с. — в варианте Modena.

Стоит отметить, что новый Maserati Grecale в США стоит от 77 000 долларов, а в Украине — примерно от 3,28 миллиона гривен ($79 600). В линейке модели также есть 3,0-литровый 530-сильный вариант Trofeo и 558-сильный электромобиль Folgore.

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