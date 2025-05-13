Украинцы стали покупать значительно больше авто из США: популярные модели (фото)

В Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США. Самыми популярными моделями являются электромобили.

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Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

За апрель в Украине поставили на учет 3,9 тыс. авто из США. Это сразу на 30% больше, чем в марте и на 6% превышает показатель апреля 2024 года.

Tesla Model Y остается самым популярным авто из США в Украине Фото: Tesla

Средний возраст подержанных авто из США в Украине составляет 5,7 года. Больше всего среди них электрокаров (42,2% от общего количества) и бензиновых авто (42,1%). Доля гибридов составляет 7,9%, дизельных машин — 4%, а авто с ГБО — 3,8%.

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Самые популярные авто из США в Украине — электромобили Tesla. Модели американского бренда занимают первые два места в рейтинге. Примечательно, что большинство моделей в топ 5 — кроссоверы.

Спросом пользуется и электрокар Tesla Model 3 Фото: Tesla

Самые популярные авто из США в Украине за апрель 2025 года:

Tesla Model Y — 534 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 471 ед. Ford Escape — 271 ед. Nissan Rogue — 205 ед. Jeep Cherokee — 201 ед.

Всего с начала года в Украине впервые прошли регистрацию около 12,9 тыс. подержанных авто из США.

Между прочим, продажи авто из Китая в Украине тоже продемонстрировали существенный рост.

Также Фокус писал, что украинцы стали покупать значительно больше подержанных автомобилей.