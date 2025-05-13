Украинцы стали покупать значительно больше авто из США: популярные модели (фото)
В Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США. Самыми популярными моделями являются электромобили.
Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
За апрель в Украине поставили на учет 3,9 тыс. авто из США. Это сразу на 30% больше, чем в марте и на 6% превышает показатель апреля 2024 года.
Средний возраст подержанных авто из США в Украине составляет 5,7 года. Больше всего среди них электрокаров (42,2% от общего количества) и бензиновых авто (42,1%). Доля гибридов составляет 7,9%, дизельных машин — 4%, а авто с ГБО — 3,8%.Важно
Самые популярные авто из США в Украине — электромобили Tesla. Модели американского бренда занимают первые два места в рейтинге. Примечательно, что большинство моделей в топ 5 — кроссоверы.
Самые популярные авто из США в Украине за апрель 2025 года:
- Tesla Model Y — 534 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 471 ед.
- Ford Escape — 271 ед.
- Nissan Rogue — 205 ед.
- Jeep Cherokee — 201 ед.
Всего с начала года в Украине впервые прошли регистрацию около 12,9 тыс. подержанных авто из США.
Между прочим, продажи авто из Китая в Украине тоже продемонстрировали существенный рост.
Также Фокус писал, что украинцы стали покупать значительно больше подержанных автомобилей.