Продажи авто из Китая в Украине резко выросли: самые популярные модели (фото)
Украинцы активнее покупают автомобили из Китая. Наибольшим спросом пользуются электрокары BYD и Volkswagen.
Статистику продаж авто из КНР опубликовала ассоциация "Укравтопром".
За апрель в Украине приобрели 1256 авто из Китая, что сразу на 36% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем прошлого года отмечается рост на 8%.
Спрос на новые китайские авто в Украине вырос на 22% (до 1033 ед.), а вот на подержанные машины снизился на 30% (до 223 авто). Как и раньше, подавляющее большинство авто из КНР в Украине (82%) — электромобили.
Электрические модели китайского производства преобладают как в новом, так и в подержанном сегменте. Самое популярное авто из Китая в Украине — электрокроссовер BYD Song Plus.Важно
Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за апрель 2025 года:
- BYD Song Plus — 179 проданных авто.
- Volkswagen ID.Unyx — 153 ед.
- Audi Q4 e-tron — 75 ед.
- Zeekr 001 — 63 ед.
- Zeekr 7X — 43 ед.
Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:
- Zeekr 001 — 39 зарегистрированных авто.
- MG ZS — 19 ед.
- Zeekr 7X — 17 ед.
- Polestar 2 — 11 ед.
- Buick Envision — 10 ед.
Между прочим, продажи электромобилей в Украине тоже существенно выросли в апреле.
Также Фокус писал, что в Украине растет спрос на авто с пробегом.