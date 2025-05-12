Продажи авто из Китая в Украине резко выросли: самые популярные модели (фото)

Украинцы активнее покупают автомобили из Китая. Наибольшим спросом пользуются электрокары BYD и Volkswagen.

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За апрель в Украине приобрели 1256 авто из Китая, что сразу на 36% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем прошлого года отмечается рост на 8%.

Спрос на новый Volkswagen ID.Unyx растет на новый Volkswagen ID.Unyx Фото: Topcars UA

Спрос на новые китайские авто в Украине вырос на 22% (до 1033 ед.), а вот на подержанные машины снизился на 30% (до 223 авто). Как и раньше, подавляющее большинство авто из КНР в Украине (82%) — электромобили.

Электрические модели китайского производства преобладают как в новом, так и в подержанном сегменте. Самое популярное авто из Китая в Украине — электрокроссовер BYD Song Plus.

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Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за апрель 2025 года:

BYD Song Plus — 179 проданных авто. Volkswagen ID.Unyx — 153 ед. Audi Q4 e-tron — 75 ед. Zeekr 001 — 63 ед. Zeekr 7X — 43 ед.

Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте Фото: Topcars UA

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

Zeekr 001 — 39 зарегистрированных авто. MG ZS — 19 ед. Zeekr 7X — 17 ед. Polestar 2 — 11 ед. Buick Envision — 10 ед.

Между прочим, продажи электромобилей в Украине тоже существенно выросли в апреле.

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