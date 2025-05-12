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Авто

Продажи авто из Китая в Украине резко выросли: самые популярные модели (фото)

BYD Song Plus, авто из Китая в Украине, авто из Китая, авто из КНР, авто из КНР
Фото: autohome.com.cn | BYD Song Plus — самое популярное авто из Китая в Украине

Украинцы активнее покупают автомобили из Китая. Наибольшим спросом пользуются электрокары BYD и Volkswagen.

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Статистику продаж авто из КНР опубликовала ассоциация "Укравтопром".

За апрель в Украине приобрели 1256 авто из Китая, что сразу на 36% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем прошлого года отмечается рост на 8%.

Volkswagen ID.Unyx, авто из Китая в Украине, авто из Китая, авто из КНР Fullscreen
Спрос на новый Volkswagen ID.Unyx растет на новый Volkswagen ID.Unyx
Фото: Topcars UA

Спрос на новые китайские авто в Украине вырос на 22% (до 1033 ед.), а вот на подержанные машины снизился на 30% (до 223 авто). Как и раньше, подавляющее большинство авто из КНР в Украине (82%) — электромобили.

Электрические модели китайского производства преобладают как в новом, так и в подержанном сегменте. Самое популярное авто из Китая в Украине — электрокроссовер BYD Song Plus.

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Может появиться в Украине: на европейский рынок выходит доступный рамный пикап (фото)
Может появиться в Украине: на европейский рынок выходит доступный рамный пикап (фото)

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за апрель 2025 года:

  1. BYD Song Plus — 179 проданных авто.
  2. Volkswagen ID.Unyx — 153 ед.
  3. Audi Q4 e-tron — 75 ед.
  4. Zeekr 001 — 63 ед.
  5. Zeekr 7X — 43 ед.
Zeekr 001 FR, авто из Китая в Украине, авто из Китая, авто из КНР, авто из КНР Fullscreen
Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте
Фото: Topcars UA

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

  1. Zeekr 001 — 39 зарегистрированных авто.
  2. MG ZS — 19 ед.
  3. Zeekr 7X — 17 ед.
  4. Polestar 2 — 11 ед.
  5. Buick Envision — 10 ед.

Между прочим, продажи электромобилей в Украине тоже существенно выросли в апреле.

Также Фокус писал, что в Украине растет спрос на авто с пробегом.